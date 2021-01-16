В заповеднике "Аскания-Нова" продолжают гибнуть краснокнижные журавли

По словам директора заповедника, погибло 208 журавлей, и их количество будет расти.

Причиной гибели краснокнижных серых журавлей в заповеднике "Аскания-Нова" оказалось зерно, обработанное средством для борьбы с грызунами. Об этом сообщил директор биосферного заповедника Виктор Гавриленко во время заседания рабочей группы Херсонской ОГА.

По его словам, работники на полях разбрасывали в поле зерно с неизвестным веществом, чтобы отравить грызунов.

Также, по словам директора заповедника, выявлен ряд нарушений во время проведения химических работ на полях, которые должны стать основанием для проверки в предприятия, которое занимается обработкой этого поля.

По словам директора заповедника, в результате отравления погибло уже 208 журавлей, и их количество будет расти.

Гавриленко сообщил, что препарат, которым обработали зерно, обладает пролонгированным действием, медленная смерть наступает в течение 3-5 дней, птицы при этом хрипят и харкают кровью, передает Укринформ.

"Это поздняя стая подошла в декабре. Эта стая потеряла вожаков, в ней очень много молодняка, который также погибает. Скорее всего, она полностью погибнет", — сказал Гавриленко.

Напомним, в заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибли 185 краснокнижных серых журавлей, полиция возбудила уголовное дело.

Ущерб, нанесенный природе в результате отравления краснокнижных птиц, составляет более 2 млн 775 тысяч грн.