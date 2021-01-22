В "Аскании-Новой", скорее всего, погибнут все краснокнижные журавли, – Госпотребслужба

Вероятной причиной, считают чиновники, является отравление животных химикатами. Их нашли во внутренних органах и мышцах журавлей.

Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (ГППС) Владислава Магалецкая заявила у себя в Facebook, что на территории украинского биосферного заповедника "Аскания Нова" вероятнее всего произойдет катастрофа с популяцией серых журавлей.

В частности, чиновница напомнила, что в заповедной зоне произошла массовая гибель краснокнижных серых журавлей, которые не улетели в теплые края: "Количество умерших птиц увеличивается, ведь птицы умирают не сразу, а через несколько дней в муках".

Глава Госпродпотребслужбы пояснила, что в связи с этим, "скорее всего погибнет весь молодняк, который остался без лидеров журавлиной стаи", и не сможет выжить без опеки старших птиц. Магалецкая добавила к своему статусу фото "молодняка".

[ + – ] Facebook / Vladyslava Magaletska

"Специалисты ГППС установили, что птицы отравились. Это не болезнь и не вирус. В их внутренних органах и мышцах нашли фосфид цинка, нитратов, нитритов, натрия хлористого, в пределах предельно допустимых концентраций. То есть причина – химикаты от агропредприятий", – ответственно заявила глава профильного ведомства.

По ее словам, на данный момент есть две версии происхождения яда:

Это последствия борьбы с грызунами на полях.

Это безответственный подход к утилизации протравленных зерна: "Его могли просто выбросить на поле".

[ + – ] Facebook / Vladyslava Magaletska

В публикации чиновницы отмечается, что в настоящее время ведется расследование и устанавливаются причастные к преступлению, а специалисты Госпродпотребслужбы "будут делать все возможное для их установки в рамках своей компетенции".

В заключение Магалецкая сообщила, что этот случай отравления птиц ядохимикатами – далеко не единичный, но один из самых "громких", а то что она была придана огласке должно помочь государству "как-то по-новому взглянуть на проблему".

Напомним, 11 января стало известно, что в заповеднике "Аскания-Нова" всего за неделю погибли 185 краснокнижных серых журавлей. Спустя еще несколько дней директор заповедника сообщил о гибели уже 208 птиц, и отметил что это число будет расти.