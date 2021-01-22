В "Асканії-Новій", швидше за все, загинуть всі червонокнижні журавлі, — Держпотребслужба

Імовірною причиною, вважають чиновники, є отруєння тварин хімікатами. Їх знайшли у внутрішніх органах і м'язах журавлів.

Голова Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (ДППЗ) Владислава Магалецька заявила у себе в Facebook, що на території українського біосферного заповідника "Асканія Нова" найімовірніше відбудеться катастрофа з популяцією сірих журавлів.

Зокрема, чиновниця нагадала, що у заповідній зоні сталася масова загибель червонокнижних сірих журавлів, які не полетіли в теплі краї: "Кількість померлих птахів збільшується, адже птахи помирають не відразу, а через кілька днів в муках".

Голова Держпродпотребслужби пояснила, що через це, "швидше за все загине весь молодняк, який залишився без лідерів журавлиної зграї", і не зможе вижити без опіки старших птахів. Магалецька додала до свого статусу фото "молодняка".

[ + – ] Facebook/Vladyslava Magaletska

"Фахівці ДППЗ встановили, що птахи отруїлися. Це не хвороба і не вірус. В їх внутрішніх органах і м'язах знайшли фосфід цинку, нітратів, нітритів, натрію хлористого, в межах гранично допустимих концентрацій. Тобто причина — хімікати від агропідприємств", — відповідально заявила глава профільного відомства.

За її словами, наразі є дві версії походження отрути:

Це наслідки боротьби з гризунами на полях.

Це безвідповідальний підхід до утилізації протравленого зерна: "Його могли просто викинути на поле".

[ + – ] Facebook/Vladyslava Magaletska

У публікації чиновниці відзначається, що зараз проводиться розслідування і встановлюються причетні до злочину, а фахівці Держпродпотребслужби "робитимуть все можливе для їх встановлення у рамках своєї компетенції".

На закінчення Магалецька повідомила, що цей випадок отруєння птахів отрутохімікатами — далеко не поодинокий, але один з найбільш "гучних", а те що він отримав розголос, має допомогти державі "якось по-новому поглянути на проблему".

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що в заповіднику "Асканія-Нова" всього за тиждень загинули 185 червонокнижних сірих журавлів. Ще через кілька днів директор заповідника повідомив про загибель уже 208 птахів, і зазначив що це число збільшуватиметься.