Экоинспекция подтвердила, что 208 редких журавлей в Аскании-Нова отравили
Об этом сказано в ответе чиновников на депутатский запрос
Государственная экологическая инспекция установила, что 208 серых журавлей, которые в январе погибли в заповеднике "Аскания-Нова" (Херсонская область), были отравлены.
Как сообщает в Facebook движение по защите животных UAnimals, об этом сказано в ответе чиновников на депутатский запрос межфракционного объединения "Гуманная страна".
"При исследовании биологического материала и образцов зерна было установлено: образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма неидентифицированным веществом антикоагулянтного действия", – говорится в ответе инспекции.
В свою очередь, в Нацполиции сообщили, что по факту гибели птиц проводится досудебное расследование в отдельном уголовном производстве.
Напомним, впервые о гибели птиц стало известно в январе текущего года. Тогда сообщалось, что в заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибли 185 краснокнижных серых журавлей.
16 января директор биосферного заповедника Виктор Гавриленко сообщил, что причиной гибели краснокнижных серых журавлей в заповеднике "Аскания-Нова" оказалось зерно, обработанное средством для борьбы с грызунами.
В Госпотребслужбе предположили, что в "Аскании-Новой", скорее всего, погибнут все краснокнижные журавли.