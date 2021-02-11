Экоинспекция подтвердила, что 208 редких журавлей в Аскании-Нова отравили

Об этом сказано в ответе чиновников на депутатский запрос

Государственная экологическая инспекция установила, что 208 серых журавлей, которые в январе погибли в заповеднике "Аскания-Нова" (Херсонская область), были отравлены.

Как сообщает в Facebook движение по защите животных UAnimals, об этом сказано в ответе чиновников на депутатский запрос межфракционного объединения "Гуманная страна".

"При исследовании биологического материала и образцов зерна было установлено: образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма неидентифицированным веществом антикоагулянтного действия", – говорится в ответе инспекции.

В свою очередь, в Нацполиции сообщили, что по факту гибели птиц проводится досудебное расследование в отдельном уголовном производстве.

[ + – ] Сообщение движения по защите животных UAnimals

Напомним, впервые о гибели птиц стало известно в январе текущего года. Тогда сообщалось, что в заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибли 185 краснокнижных серых журавлей.

16 января директор биосферного заповедника Виктор Гавриленко сообщил, что причиной гибели краснокнижных серых журавлей в заповеднике "Аскания-Нова" оказалось зерно, обработанное средством для борьбы с грызунами.

В Госпотребслужбе предположили, что в "Аскании-Новой", скорее всего, погибнут все краснокнижные журавли.