Екоінспекція підтвердила, що 208 рідкісних журавлів в Асканії-Нова отруїли
Про це сказано у відповіді чиновників на депутатський запит.
Державна екологічна інспекція встановила, що 208 сірих журавлів, які в січні загинули в заповіднику "Асканія-Нова" (Херсонська область), були отруєні.
Як повідомляє у Facebook рух із захисту тварин UAnimals, про це сказано у відповіді чиновників на депутатський запит міжфракційного об'єднання "Гуманна країна".
"Під час дослідженні біологічного матеріалу та зразків зерна було встановлено: зразки зерна токсичні, а птахи загинули від набряку легенів унаслідок інтоксикації організму неідентифікованою речовиною антикоагулянтної дії", — йдеться у відповіді інспекції.
Зі свого боку, у Нацполіціі повідомили, що за фактом загибелі птахів проводиться досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні.
Нагадаємо, вперше про загибель птахів стало відомо в січні поточного року. Тоді повідомлялося, що в заповіднику "Асканія-Нова" за тиждень загинули 185 червонокнижних сірих журавлів.
16 січня директор біосферного заповідника Віктор Гавриленко повідомив, що причиною загибелі червонокнижних сірих журавлів у заповіднику "Асканія-Нова" виявилося зерно, оброблене засобом для боротьби з гризунами.
У Держспоживслужбі припустили, що в "Асканії-Новій", швидше за все, загинуть всі червонокнижні журавлі.