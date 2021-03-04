Мандруй Україною: сім чудес Таврії за три хвилини (відео)

Відео стане першим із серії роликів про красу Херсонщини.

У Херсонській області вирішили привабити туристів серією відеороликів, що демонструють красу регіону та найцікавіші місця. Перше відео вже з'явилось в мережі.

Трихвилинний ролик під назвою "Сім природних чудес Таврії" демонструє Олешківський ліс, унікальне рожеве озеро Сиваш, Дніпровські плавні, заповідник "Асканія-Нова", водоспади в Козацькому, Олешківські піски та Станіславський кряж.

Особливий колорит відео додають дівчата-моделі, які прикрашають собою кожну з перерахованих локацій. У ролику чергуються зйомки з повітря та землі, показана краса природи й багата флора та фауна регіону.

Це промо стало першим із серії, яка буде присвячена красі Херсонщини. З огляду на, що через пандемію коронавірусу більшість звичних закордонних маршрутів для українців закриті, вони отримали привід відкрити для себе багатства рідної країни, і подібні відео — найкраща для цього мотивація.

Нагадаємо, повітряний трафік в Європі повернеться до показників 2019 року в 2024 році якщо ефективна вакцина від коронавірусу стане широкодоступною до літа 2021 року.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" знову гинуть птахи. Держпотребслужба регіону з'ясовує причини нового випадку смерті птахів. Вперше про загибель птахів стало відомо в січні поточного року. Тоді повідомлялося, що в заповіднику на Херсонщині за тиждень загинули 185 червонокнижних сірих журавлів.