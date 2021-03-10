Всю красу України показали в 30-секундному відео

Автор зробив нарізку, продемонструвавши найцікавіші локації батьківщини, які ваблять туристів, як магніт.

Український мандрівник і майстер відео Назар Дорош опублікував 30-секундне відео, в якому зробив нарізку з найзнаменитіших туристичних локацій в Україні і найкрасивіших місць.

У ролику під назвою What is Ukraine?, який автор представив на своїй сторінці в Instagram, можна побачити Тунель кохання, Чорнобиль, Прип'ять, Кінбурнську косу, гору Драгобрат, Червоноградський замок і багато інших локації, які приваблюють не тільки вітчизняних туристів, але й гостей з-за кордону.

"Давайте покажемо всьому світу, що таке Україна? 🇺🇦🔥", — підписав свою публікацію Дорош.

Всього за добу відео зібрало понад два мільйони переглядів і розлетілося Мережею.

Раніше Назар уже демонстрував публіці свої відео в YouTube, на яких показував найцікавіші місця в Україні. Наприклад, на його каналі можна побачити ролики із серії "Україна — мій дім". Хлопець щиро захоплюється зйомками і намагається донести співвітчизникам, наскільки прекрасна батьківщина.

Про себе Назар розповідає, що захопився зйомками ще у 2013 році, коли почав за допомогою відео передавати «візуальну свідомість» кадру. Він навчався на стоматолога, але потім залишив виш, щоб повністю присвятити себе улюбленій справі.

Фото: Скриншот

Як пише "Апостроф", в грудні минулого року Дорош здобув перемогу у престижному конкурсі кращих відео від GoPro, отримавши солідну винагороду.

Раніше ми розповідали про те, що Херсонська облдержадміністрація випустила перший промо-ролик "Сім чудес Таврії". Планується створити цілу серію таких відео, щоб розвивати внутрішній туризм, показуючи красу регіону.