Организаторы "Евровидения" не допустили к конкурсу песню Беларуси (видео)

Продюсеры решили, что песня группы "Галасы ЗМеста" ставит под сомнение "неполитический характер конкурса".

В четверг, 11 марта, организаторы песенного конкурса "Евровидение" отказались принимать песню от участников из Беларуси – группы "Галасы ЗМеста".

Об этом говорится на сайте "Евровидения".

Отмечается, что процедура анализа композиции является стандартной, и ее проходит каждая песня, которая представлена на конкурс.

По результатам проверки был сделан вывод, что песня "Я научу тебя "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". В заявлении также сказано, что "реакция пользователей на этого участника рискует подорвать репутацию европейского песенного конкурса".

Европейский вещатель сообщает, что уведомил белорусскую телекомпанию, которая отвечает за участие страны в конкурсе, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе.

Беларуси предложили изменить текст песни или представить на конкурс новую песню, которая соответствует правилам "Евровидения". В противном случае Беларусь могут дисквалифицировать из конкурса в этом году.

Кстати, ролик с выступлением коллектива был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

На заявление организаторов конкурса уже отреагировал лидер "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков. В комментарии РИА Новости музыкант сказал, что на фоне решения организаторов "Евровидения" Минск может сам отказаться от участия в конкурсе.

Отметим, 9 марта стало известно, что представлять Беларусь на песенном конкурсе "Евровидение-2021" будет группа из Барановичи под названием "Галасы ЗМеста".

В частности, в припеве песни "Я научу тебя" есть строчки:

"Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке,

Ты будешь всем доволен, рад всему".

К слову, на отмененное из-за пандемии "Евровидение" в 2020 году должен был ехать дуэт VAL, который стал победителем в национальном отборе. Однако музыканты во время протестов выступили против Лукашенко, из-за чего в Белтелерадиокомпании решили не везти их на "Евровидение-2021".