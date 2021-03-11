Організатори "Євробачення" не допустили до конкурсу пісню Білорусі (відео)

Продюсери вирішили, що пісня групи "Галаси ЗМеста" ставить під сумнів "неполітичний характер конкурсу".

У четвер, 11 березня, організатори пісенного конкурсу "Євробачення" відмовилися приймати пісню від учасників із Білорусі — групи "Галаси ЗМеста".

Про це йдеться на сайті "Євробачення".

Зазначається, що процедура аналізу композиції є стандартною, і її проходить кожна пісня, яка представлена на конкурс.

За результатами перевірки був зроблений висновок, що пісня "Я навчу тебе" "ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу". У заяві також сказано, що "реакція користувачів на цього учасника ризикує підірвати репутацію європейського пісенного конкурсу".

Європейський мовник повідомляє, що повідомив білоруську телекомпанію, яка відповідає за участь країни в конкурсі, що пісня в її нинішньому вигляді не може брати участь в конкурсі.

Білорусі запропонували змінити текст пісні або представити на конкурс нову пісню, яка відповідає правилам "Євробачення". В іншому випадку Білорусь можуть дискваліфікувати з конкурсу цьогоріч.

До речі, ролик із виступом колективу був видалений з офіційного YouTube-каналу фестивалю.

На заяву організаторів конкурсу вже відреагував лідер "Галаси ЗМеста" Дмитро Бутаков. У коментарі РІА Новини музикант сказав, що на тлі рішення організаторів "Євробачення" Мінськ може сам відмовитися від участі в конкурсі.

Зазначимо, 9 березня стало відомо, що представлятиме Білорусь на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" група з Барановичі під назвою "Галаси ЗМеста".

Зокрема, у приспіві пісні "Я навчу тебе" є рядки:

"Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке,

Ты будешь всем доволен, рад всему".

До речі, на "Євробачення" в 2020 році, яке відмінили через пандемію, повинен був їхати дует VAL, який став переможцем у національному відборі. Однак музиканти під час протестів виступили проти Лукашенка, через що в Белтелерадіокомпанії вирішили не везти їх на "Євробачення-2021".