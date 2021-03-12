Стали известны номинанты кинопремии "Золотая малина" (видео)

В списке претендентов оказались нашумевшие картины и актеры, среди которых есть обладатели "Оскара".

В список номинантов 41-й ежегодной премии "Золотая малина", которой отмечают сомнительные достижения в кинематографе, попали как нашумевшие картины, так и топовые актеры, передает The Hollywood Reporter.

Лидерами по количеству номинаций стали польская эротическая лента "365" и фантастическая приключенческая кинокомедия "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", претендующие на шесть ягод. Говоря о первой работе, кинокритики назвали ее "безвкусным ремейком сомнительной с художественной точки зрения картины "Пятьдесят оттенков серого"". Более того, с этим фильмом был связан скандал. Валлийский певец Даффи, который пережил опыт применения наркотиков, похищения и изнасилования, сказал в открытом письме Netflix, что фильм "романтизирует жестокую реальность сексуальной торговли, похищений и изнасилований", и попросил удалить его.

В категорию худших попал и режиссерский дебют певицы Sia "Музыка". Он поборется за звание "Худший фильм", "Худший режиссер", "Худший актер" и "Худшая актриса второго плана". The Hollywood Reporter охарактеризовал фильм как "сентиментальное злодеяние, вызывающее передергивание, которое должно сопровождаться консультативным предупреждением для всех, у кого уже есть травмы плеча или спины".

Полный список номинантов премии "Золотая малина":

Худший фильм

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

"365 дней"

"Мьюзик"

"Абсолютное доказательство"

"Остров фантазий"

[ + – ] Трейлер к фильму "365 дней"

Худший режиссер

Рон Ховард ("Элегия Хиллбилли")

Сиа ("Мьюзик")

Барбара Бяловас и Томас Андерс ("365 дней")

Стивен Гейган ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")

Чарльз Бэнд ("Барби и Кендра").

[ + – ] "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" претендует на шесть "малин"

Худший сценарий

"365 дней"

"Барби и Кендра"

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

"Остров фантазий"

"Элегия Хиллбилли"

Худший актер

Роберт Дауни-мл. ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")

Адам Сэндлер ("Хэллоуин Хьюби")

Микель Морроне ("365 дней")

Майк Линделл ("Несомненное доказательство")

Дэвид Спейд ("Не та девушка").

[ + – ] Адам Сэндлер поборется за звание худшего актера

Худшая актриса

Энн Хэтэуэй ("Последнее, чего он хотел", "Ведьмы")

Кейт Хадсон ("Мьюзик")

Кэти Холмс ("Кукла-2: Брамс", "Секрет")

Лорен Лапкус ("Не та девушка")

Анна Мария Сиклуцка ("365 дней")

[ + – ] Оскароносная Энн Хэтэуэй может получить награду за худшую женскую роль

Худшая мужская роль второго плана

Чеви Чейз ("Великолепный мистер Данди")

Руди Джулиани ("Борат-2")

Шайа ЛаБаф ("Выбивая долги")

Арнольд Шварценеггер ("Тайна печати дракона")

Брюс Уиллис ("Брешь", "Приказано: уничтожить", "Дожить до утра").

[ + – ] Игру Арнольда Шварценеггера в этом фильме оценили весьма своеобразно

Худшая женская роль второго плана

Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")

Люси Хейл ("Остров фантазий")

Мэгги Кью ("Остров фантазий")

Кристен Уиг ("Чудо-женщина: 1984")

Мэдди Зиглер ("Мьюзик").

[ + – ] Танцующая 11-летняя девочка из клипов Sia Мэдди Зиглер может стать худшей актрисой второго плана

Худшая экранная пара

Мария Бакалова и Руди Джулиани ("Борат-2")

Роберт Дауни-младший и его неубедительный "валлийский" акцент ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")

Харрисон Форд и плохо нарисованная собака ("Зов предков")

Лорен Лапкус и Дэвид Спейд ("Не та девушка")

Адам Сэндлер и его скрипучий голос ("Хэллоуин Хьюби").

[ + – ] Кинокритики не оценили талант художников и решили, что Харрисон Форд смотрится не очень рядом с плохо прорисованным псом

Худший ремейк, сиквел или подделка

"365 дней"

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

"Остров фантазий"

"Хэллоуин Хьюби"

"Чудо-женщина: 1984".

Премия "Золотая малина" была придумана в 1981 году американцем Джоном Уилсоном. Ею отмечаются худшие актёрские работы, сценарий, режиссура и другое. Она рассматривается как дополнение к премии "Оскар". Номинантов выбирают по итогам голосования членов так называемого фонда "Золотая малина". В него входят более полутысячи анонимных членов из 12 стран мира. Призом является пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Каждый приз стоит меньше 5 долларов.

Номинанты "Золотой малины" оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, а лауреаты — за день до лауреатов "Оскара".

Напомним, 93-я церемонию вручения престижной кинопремии "Оскар-2021" проведут в нескольких местах. Решение было принято для того, чтобы провести церемонию с участием большого количества гостей и вместе с тем не нарушить карантинные ограничения.