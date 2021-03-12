Стали известны номинанты кинопремии "Золотая малина" (видео)
В списке претендентов оказались нашумевшие картины и актеры, среди которых есть обладатели "Оскара".
В список номинантов 41-й ежегодной премии "Золотая малина", которой отмечают сомнительные достижения в кинематографе, попали как нашумевшие картины, так и топовые актеры, передает The Hollywood Reporter.
Лидерами по количеству номинаций стали польская эротическая лента "365" и фантастическая приключенческая кинокомедия "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", претендующие на шесть ягод. Говоря о первой работе, кинокритики назвали ее "безвкусным ремейком сомнительной с художественной точки зрения картины "Пятьдесят оттенков серого"". Более того, с этим фильмом был связан скандал. Валлийский певец Даффи, который пережил опыт применения наркотиков, похищения и изнасилования, сказал в открытом письме Netflix, что фильм "романтизирует жестокую реальность сексуальной торговли, похищений и изнасилований", и попросил удалить его.
В категорию худших попал и режиссерский дебют певицы Sia "Музыка". Он поборется за звание "Худший фильм", "Худший режиссер", "Худший актер" и "Худшая актриса второго плана". The Hollywood Reporter охарактеризовал фильм как "сентиментальное злодеяние, вызывающее передергивание, которое должно сопровождаться консультативным предупреждением для всех, у кого уже есть травмы плеча или спины".
Полный список номинантов премии "Золотая малина":
Худший фильм
- "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
- "365 дней"
- "Мьюзик"
- "Абсолютное доказательство"
- "Остров фантазий"
Худший режиссер
- Рон Ховард ("Элегия Хиллбилли")
- Сиа ("Мьюзик")
- Барбара Бяловас и Томас Андерс ("365 дней")
- Стивен Гейган ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")
- Чарльз Бэнд ("Барби и Кендра").
Худший сценарий
- "365 дней"
- "Барби и Кендра"
- "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
- "Остров фантазий"
- "Элегия Хиллбилли"
Худший актер
- Роберт Дауни-мл. ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")
- Адам Сэндлер ("Хэллоуин Хьюби")
- Микель Морроне ("365 дней")
- Майк Линделл ("Несомненное доказательство")
- Дэвид Спейд ("Не та девушка").
Худшая актриса
- Энн Хэтэуэй ("Последнее, чего он хотел", "Ведьмы")
- Кейт Хадсон ("Мьюзик")
- Кэти Холмс ("Кукла-2: Брамс", "Секрет")
- Лорен Лапкус ("Не та девушка")
- Анна Мария Сиклуцка ("365 дней")
Худшая мужская роль второго плана
- Чеви Чейз ("Великолепный мистер Данди")
- Руди Джулиани ("Борат-2")
- Шайа ЛаБаф ("Выбивая долги")
- Арнольд Шварценеггер ("Тайна печати дракона")
- Брюс Уиллис ("Брешь", "Приказано: уничтожить", "Дожить до утра").
Худшая женская роль второго плана
- Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")
- Люси Хейл ("Остров фантазий")
- Мэгги Кью ("Остров фантазий")
- Кристен Уиг ("Чудо-женщина: 1984")
- Мэдди Зиглер ("Мьюзик").
Худшая экранная пара
- Мария Бакалова и Руди Джулиани ("Борат-2")
- Роберт Дауни-младший и его неубедительный "валлийский" акцент ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")
- Харрисон Форд и плохо нарисованная собака ("Зов предков")
- Лорен Лапкус и Дэвид Спейд ("Не та девушка")
- Адам Сэндлер и его скрипучий голос ("Хэллоуин Хьюби").
Худший ремейк, сиквел или подделка
- "365 дней"
- "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
- "Остров фантазий"
- "Хэллоуин Хьюби"
- "Чудо-женщина: 1984".
Премия "Золотая малина" была придумана в 1981 году американцем Джоном Уилсоном. Ею отмечаются худшие актёрские работы, сценарий, режиссура и другое. Она рассматривается как дополнение к премии "Оскар". Номинантов выбирают по итогам голосования членов так называемого фонда "Золотая малина". В него входят более полутысячи анонимных членов из 12 стран мира. Призом является пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Каждый приз стоит меньше 5 долларов.
Номинанты "Золотой малины" оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, а лауреаты — за день до лауреатов "Оскара".
Напомним, 93-я церемонию вручения престижной кинопремии "Оскар-2021" проведут в нескольких местах. Решение было принято для того, чтобы провести церемонию с участием большого количества гостей и вместе с тем не нарушить карантинные ограничения.