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Стали известны номинанты кинопремии "Золотая малина" (видео)

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Золотая малина, кинопремия
Фото: скриншот Youtube | 41-я церемония вручения "Золотой малины" состоится 24 марта

В списке претендентов оказались нашумевшие картины и актеры, среди которых есть обладатели "Оскара".

В список номинантов 41-й ежегодной премии "Золотая малина", которой отмечают сомнительные достижения в кинематографе, попали как нашумевшие картины, так и топовые актеры, передает The Hollywood Reporter.

Лидерами по количеству номинаций стали польская эротическая лента "365" и фантастическая приключенческая кинокомедия "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", претендующие на шесть ягод. Говоря о первой работе, кинокритики назвали ее "безвкусным ремейком сомнительной с художественной точки зрения картины "Пятьдесят оттенков серого"". Более того, с этим фильмом был связан скандал. Валлийский певец Даффи, который пережил опыт применения наркотиков, похищения и изнасилования, сказал в открытом письме Netflix, что фильм "романтизирует жестокую реальность сексуальной торговли, похищений и изнасилований", и попросил удалить его.

В категорию худших попал и режиссерский дебют певицы Sia "Музыка". Он поборется за звание "Худший фильм", "Худший режиссер", "Худший актер" и "Худшая актриса второго плана". The Hollywood Reporter охарактеризовал фильм как "сентиментальное злодеяние, вызывающее передергивание, которое должно сопровождаться консультативным предупреждением для всех, у кого уже есть травмы плеча или спины".

 Полный список номинантов премии "Золотая малина":

Худший фильм

  • "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
  • "365 дней"
  • "Мьюзик"
  • "Абсолютное доказательство"
  • "Остров фантазий"
Трейлер к фильму "365 дней"

Худший режиссер

  • Рон Ховард ("Элегия Хиллбилли")
  • Сиа ("Мьюзик")
  • Барбара Бяловас и Томас Андерс ("365 дней")
  • Стивен Гейган ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")
  • Чарльз Бэнд ("Барби и Кендра").
"Удивительное путешествие доктора Дулиттла" претендует на шесть "малин"

Худший сценарий

  • "365 дней"
  •  "Барби и Кендра"
  •  "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
  •  "Остров фантазий"
  •  "Элегия Хиллбилли" 

Худший актер

  • Роберт Дауни-мл. ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")
  • Адам Сэндлер ("Хэллоуин Хьюби")
  • Микель Морроне ("365 дней")
  • Майк Линделл ("Несомненное доказательство")
  • Дэвид Спейд ("Не та девушка").
Адам Сэндлер поборется за звание худшего актера

 Худшая актриса

  • Энн Хэтэуэй ("Последнее, чего он хотел", "Ведьмы")
  • Кейт Хадсон ("Мьюзик")
  • Кэти Холмс ("Кукла-2: Брамс", "Секрет")
  • Лорен Лапкус ("Не та девушка")
  • Анна Мария Сиклуцка ("365 дней")
Оскароносная Энн Хэтэуэй может получить награду за худшую женскую роль

Худшая мужская роль второго плана

  • Чеви Чейз ("Великолепный мистер Данди")
  •  Руди Джулиани ("Борат-2")
  •  Шайа ЛаБаф ("Выбивая долги")
  •  Арнольд Шварценеггер ("Тайна печати дракона")
  •  Брюс Уиллис ("Брешь", "Приказано: уничтожить", "Дожить до утра").
Игру Арнольда Шварценеггера в этом фильме оценили весьма своеобразно

Худшая женская роль второго плана

  • Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")
  •  Люси Хейл ("Остров фантазий")
  •  Мэгги Кью ("Остров фантазий")
  •  Кристен Уиг ("Чудо-женщина: 1984")
  •  Мэдди Зиглер ("Мьюзик").
Танцующая 11-летняя девочка из клипов Sia Мэдди Зиглер может стать худшей актрисой второго плана

 Худшая экранная пара

  •  Мария Бакалова и Руди Джулиани ("Борат-2")
  • Роберт Дауни-младший и его неубедительный "валлийский" акцент ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")
  •  Харрисон Форд и плохо нарисованная собака ("Зов предков")
  •  Лорен Лапкус и Дэвид Спейд ("Не та девушка")
  •  Адам Сэндлер и его скрипучий голос ("Хэллоуин Хьюби").
Кинокритики не оценили талант художников и решили, что Харрисон Форд смотрится не очень рядом с плохо прорисованным псом

 Худший ремейк, сиквел или подделка

  •  "365 дней"
  •  "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
  •  "Остров фантазий"
  •  "Хэллоуин Хьюби"
  •  "Чудо-женщина: 1984".

Премия "Золотая малина" была придумана в 1981 году американцем Джоном Уилсоном. Ею отмечаются худшие актёрские работы, сценарий, режиссура и другое. Она рассматривается как дополнение к премии "Оскар". Номинантов выбирают по итогам голосования членов так называемого фонда "Золотая малина". В него входят более полутысячи анонимных членов из 12 стран мира. Призом является пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Каждый приз стоит меньше 5 долларов.

Номинанты "Золотой малины" оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, а лауреаты — за день до лауреатов "Оскара".

Напомним, 93-я церемонию вручения престижной кинопремии "Оскар-2021" проведут в нескольких местах. Решение было принято для того, чтобы провести церемонию с участием большого количества гостей и вместе с тем не нарушить карантинные ограничения.