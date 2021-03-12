Стали відомі номінанти кінопремії "Золота малина" (відео)

У списку претендентів опинилися гучні картини та актори, серед яких є власники "Оскара".

У список номінантів 41-ї щорічної премії "Золота малина", якою відзначають сумнівні досягнення в кінематографі, потрапили як гучні картини, так і топові актори, передає The Hollywood Reporter.

Лідерами за кількістю номінацій стали польська еротична стрічка "365" і фантастична пригодницька кінокомедія "Дивовижна подорож доктора Дуліттла", що претендують на шість ягід. Говорячи про першу роботу, кінокритики назвали її "несмачним рімейком сумнівної з художньої точки зору картини "П'ятдесят відтінків сірого"". Більше того, з цим фільмом був пов'язаний скандал. Валлійський співак Даффі, який пережив досвід вживання наркотиків, викрадення і зґвалтування, сказав у відкритому листі Netflix, що фільм "романтизує жорстоку реальність сексуальної торгівлі, викрадень і згвалтувань", і попросив видалити його.

У категорію найгірших потрапив і режисерський дебют співачки Sia "Музика". Він побореться за звання "Найгірший фільм", "Найгірший режисер", "Найгірший актор" і "Найгірша акторка другого плану". The Hollywood Reporter охарактеризував фільм як "сентиментальне злодіяння, що викликає пересмикування, яке повинне супроводжуватися консультативним попередженням для всіх, у кого вже є травми плеча або спини".

Повний список номінантів премії "Золота малина":

Найгірший фільм

"Дивовижна подорож доктора Дуліттла"

"365 днів"

"Мʼюзік"

"Абсолютний доказ"

"Острів фантазій"

[ + – ] Трейлер до фільму "365 днів"

Найгірший режисер

Рон Ховард ( "Елегія хіллбіллі")

Сіа ( "Мʼюзік")

Барбара Бяловас і Томас Андерс ( "365 днів")

Стівен Гейган ( "Дивовижна подорож доктора Дуліттла")

Чарльз Бенд ( "Барбі і Кендра").

[ + – ] "Дивовижна подорож доктора Дуліттла" претендує на шість "малин"

Найгірший сценарій

"365 днів"

"Барбі і Кендра"

"Дивовижна подорож доктора Дуліттла"

"Острів фантазій"

"Елегія хіллбіллі"

Найгірший актор

Роберт Дауні-мол. ( "Дивовижна подорож доктора Дуліттла")

Адам Сендлер ( "Хелловін Хьюбі")

Мікель Морроне ( "365 днів")

Майк Лінделл ( "Безсумнівний доказ")

Девід Спейд ( "Не та дівчина").

[ + – ] Адам Сендлер побореться за звання найгіршого актора

Найгірша акторка

Енн Хетевей ( "Останнє, чого він хотів", "Відьми")

Кейт Хадсон ( "Мʼюзік")

Кеті Холмс ( "Лялька-2: Брамс", "Секрет")

Лорен Лапкус ( "Не та дівчина")

Анна Марія Сіклуцька ( "365 днів")

[ + – ] Оскароносна Енн Хетевей може отримати нагороду за найгіршу жіночу роль

Найгірша чоловіча роль другого плану

Чеві Чейз ( "Чудовий містер Данді")

Руді Джуліані ( "Борат-2")

Шайа ЛаБаф ( "Вибиваючи борги")

Арнольд Шварценеггер ( "Таємниця друку дракона")

Брюс Вілліс ( "Пролом", "Наказано: знищити", "Дожити до ранку").

[ + – ] Гру Арнольда Шварценеггера в цьому фільмі оцінили досить своєрідно

Найгірша жіноча роль другого плану

Гленн Клоуз ( "Елегія хіллбіллі")

Люсі Хейл ( "Острів фантазій")

Меггі Кью ( "Острів фантазій")

Крістен Віг ( "Диво-жінка: 1984»)

Медді Зіглер ( "Мʼюзік").

[ + – ] Танцююча 11-річна дівчинка з кліпів Sia Медді Зіглер може стати найгіршою акторкою другого плану

Найгірша екранна пара

Марія Бакалова і Руді Джуліані ( "Борат-2")

Роберт Дауні-молодший і його непереконливий "валлійський" акцент ( "Дивовижна подорож доктора Дуліттла")

Харрісон Форд і погано намальована собака ( "Поклик предків")

Лорен Лапкус і Девід Спейд ( "Не та дівчина")

Адам Сендлер і його скрипучий голос ( "Хелловін Хʼюбі").

[ + – ] Кінокритики не оцінили талант художників і вирішили, що Харрісон Форд виглядає не дуже поруч з погано промальованим псом

Найгірший рімейк, сиквел або підробка

"365 днів"

"Дивовижна подорож доктора Дуліттла"

"Острів фантазій"

"Хелловін Хʼюбі"

"Диво-жінка: 1984».

Премія "Золота малина" була придумана в 1981 році американцем Джоном Вілсоном. Нею відзначаються найгірші акторські роботи, сценарій, режисура та інше. Вона розглядається як доповнення до премії "Оскар". Номінантів обирають за підсумками голосування членів так званого фонду "Золота малина". У нього входять понад півтисячі анонімних членів з 12 країн світу. Призом є пластмасова ягода малини, покрита золотою фарбою з пульверизатора. Кожен приз коштує менше 5 доларів.

Номінанти "Золотої малини" оголошуються за день до оголошення оскарівських номінантів, а лауреати — за день до лауреатів "Оскара".

Нагадаємо, що 93-ю церемонію вручення престижної кінопремії "Оскар-2021" проведуть у декількох місцях. Рішення було прийнято для того, щоб провести церемонію за участю великої кількості гостей і разом з тим не порушити карантинні обмеження.