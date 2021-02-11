"Оскар-2021": церемонию проведут в нескольких местах

Полный список локаций организаторы кинопремии обнародуют в ближайшее время.

93-я церемонию вручения престижной кинопремии "Оскар-2021" проведут в нескольких местах.

Об этом сообщили продюсеры церемонии, пишет Reuters.

Отмечается, что данное решение было принято для того, чтобы провести церемонию с участием большого количества гостей и вместе с тем не нарушить карантинные ограничения.

"Чтобы создать шоу с эффектом личного присутствия, которое хочет увидеть наша мировая аудитория…, церемония будет транслироваться в прямом эфире из разных мест, включая знаменитый театр Dolby", – говорится в сообщении.

Полный список локаций, из которых будет проводится трансляция церемонии, организаторы обнародуют в ближайшее время.

93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.

Отметим, недавно американская киноакадемия объявила претендентов на премию "Оскар" в девяти номинациях. Украинские фильмы не вошли в список.