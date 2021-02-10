"Оскар" объявил шорт-лист: украинские фильмы не попали в список (трейлеры)

На премию претендовали украинские киноленты "Атлантида" и "Земля голубая, будто апельсин".

Американская киноакадемия объявила претендентов на премию "Оскар" в девяти номинациях. Украинские фильмы не вошли в список. Шорт-лист опубликован на сайте премии.

Лучший документальный фильм:

"Все: Борьба за демократию" (All In: The Fight for Democracy);

"Молодые политики" (Boys State);

"Коллектив" (Collective);

Crip Camp;

"Дик Джонсон мертв" (Dick Johnson Is Dead);

"Гунда" (Gunda);

MLK/FBI;

"Агент кротов" (The Mole Agent);

"Мой учитель – осьминог" (My Octopus Teacher);

"Ноктюрн" (Notturno);

"Художник и вор" (The Painter and the Thief);

"76 дней" (76 Days);

"Время" (Time);

"Охотники за трюфелями" (The Truffle Hunters);

"Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya).

[ + – ]

Лучший международный художественный фильм:

"Куда ты идешь, Аидо" (Quo Vadis, Aida) – Босния и Герцеговина;

"Агент кротов" (The Mole Agent) – Чили;

"Шарлатан" (Charlatan) – Чехия;

"Еще по одной" (Another Round) – Дания;

"Двое из нас" (Two of Us) – Франция;

"Проклятие Ла Йорона" (La Llorona) – Гватемала;

"Лучшее время" (Better Days) – Гонконг;

"Дети солнца" (Sun Children) – Иран;

"Ночь королей" (Night of the Kings) – Кот-дʼИвуар;

"Я больше не здесь" (Iʼm No Longer Here) – Мексика;

"Надежда" (Hope) – Норвегия;

"Коллектив" (Collective) – Румыния;

"Дорогие товарищи!" (Dear Comrades!) – Россия;

"Солнце" (A Sun) – Тайвань;

"Человек, который продал свою кожу" (The Man Who Sold His Skin) – Тунис.

[ + – ]

Лучший грим и прически:

"Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);

"Эмма" (Emma);

"Глория" (The Glorias);

"Элегия Гиллбилли" (Hillbilly Elegy);

"Мистер Джангл и рождественская путешествие" (Jingle Jangle: A Christmas Journey);

"Мелочи" (The Little Things);

"Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Raineyʼs Black Bottom);

"Манк" (Mank);

"Одна ночь в Майами …" (One Night in Miami …);

"Пиноккио" (Pinocchio).

[ + – ]

Лучшая музыка к фильму;

"Аммонит" (Ammonite);

"Метель душ" (Blizzard of Souls);

"Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods);

"Человек-невидимка" (The Invisible Man);

"Мистер Джангл и рождественская путешествие" (Jingle Jangle: A Christmas Journey);

"Мелочи" (The Little Things);

"Жизнь впереди" (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se);

"Манк" (Mank);

"Полуночное небо" (The Midnight Sky);

"Минари" (Minari);

"Мулан" (Mulan);

"Новости из всего мира" (News of the World);

"Душа" (Soul);

"Тенет" (Tenet);

"Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7).

[ + – ]

Лучшие визуальные эффекты:

"Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);

"Бладшот" (Bloodshot);

"Манк" (Mank);

"Любовь и монстры" (Love and Monsters);

"Полуночное небо" (The Midnight Sky);

"Айван, единственный и неповторимый" (The One and Only Ivan);

"Мулан" (Mulan);

"Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya);

"Душа" (Soul).

[ + – ]

Кроме того, киноакадемия обнародовала список претендентов в номинациях Лучший анимационный короткометражный фильм, Лучший короткометражный документальный фильм, Лучшая песня и Лучший художественный короткометражный фильм.

93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.

Отметим, ранее в лонг-лист "Оскара-2021" попали два украинских фильма. В частности, кинокартина Валентина Васяновича "Атлантида", а также документальный фильм Ирины Целик "Земля голубая, будто апельсин".

События антиутопии "Атлантида" разворачиваются в постиндустриальном будущем, в 2025 году, после возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины. Мировая премьера ленты состоялась 4 сентября 2019 года на 76-м Венецианском международном кинофестивале, в честь чего над островом Лидо, главной его локацией, подняли флаг Украины. На этом же кинофестивале в программе "Горизонты" картина получила приз за лучший фильм. Роли в фильме сыграли только непрофессиональные актеры.

[ + – ]

Фильм "Земля голубая, будто апельсин" – полнометражный дебют режиссера и писательницы Ирины Цилык. Название фильма – это цитата из стихотворения поэта-сюрреалиста Поля Элюара, которая, по словам режиссера, в определенной степени передает сюрреалистическую суть балансирования героев между параллельными измерениями войны и мира. Документальная картина рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса.

[ + – ]

Съемки фильма проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве.