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"Оскар" объявил шорт-лист: украинские фильмы не попали в список (трейлеры)

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премия, кино, оскар, Украина, фильм
Фото: Variety

На премию претендовали украинские киноленты "Атлантида" и "Земля голубая, будто апельсин".

Американская киноакадемия объявила претендентов на премию "Оскар" в девяти номинациях. Украинские фильмы не вошли в список. Шорт-лист опубликован на сайте премии.

Лучший документальный фильм:

  •    "Все: Борьба за демократию" (All In: The Fight for Democracy);
  •    "Молодые политики" (Boys State);
  •    "Коллектив" (Collective);
  •     Crip Camp;
  •    "Дик Джонсон мертв" (Dick Johnson Is Dead);
  •    "Гунда" (Gunda);
  •    MLK/FBI;
  •    "Агент кротов" (The Mole Agent);
  •    "Мой учитель – осьминог" (My Octopus Teacher);
  •    "Ноктюрн" (Notturno);
  •    "Художник и вор" (The Painter and the Thief);
  •    "76 дней" (76 Days);
  •    "Время" (Time);
  •    "Охотники за трюфелями" (The Truffle Hunters);
  •    "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya).

Лучший международный художественный фильм:

  •    "Куда ты идешь, Аидо" (Quo Vadis, Aida) – Босния и Герцеговина;
  •    "Агент кротов" (The Mole Agent) – Чили;
  •    "Шарлатан" (Charlatan) – Чехия;
  •    "Еще по одной" (Another Round) – Дания;
  •    "Двое из нас" (Two of Us) – Франция;
  •    "Проклятие Ла Йорона" (La Llorona) – Гватемала;
  •    "Лучшее время" (Better Days) – Гонконг;
  •    "Дети солнца" (Sun Children) – Иран;
  •    "Ночь королей" (Night of the Kings) – Кот-дʼИвуар;
  •    "Я больше не здесь" (Iʼm No Longer Here) – Мексика;
  •    "Надежда" (Hope) – Норвегия;
  •    "Коллектив" (Collective) – Румыния;
  •    "Дорогие товарищи!" (Dear Comrades!) – Россия;
  •    "Солнце" (A Sun) – Тайвань;
  •    "Человек, который продал свою кожу" (The Man Who Sold His Skin) – Тунис.

Лучший грим и прически:

  •    "Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);
  •    "Эмма" (Emma);
  •    "Глория" (The Glorias);
  •    "Элегия Гиллбилли" (Hillbilly Elegy);
  •    "Мистер Джангл и рождественская путешествие" (Jingle Jangle: A Christmas Journey);
  •    "Мелочи" (The Little Things);
  •    "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Raineyʼs Black Bottom);
  •    "Манк" (Mank);
  •    "Одна ночь в Майами …" (One Night in Miami …);
  •    "Пиноккио" (Pinocchio).

Лучшая музыка к фильму;

  •    "Аммонит" (Ammonite);
  •    "Метель душ" (Blizzard of Souls);
  •    "Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods);
  •    "Человек-невидимка" (The Invisible Man);
  •    "Мистер Джангл и рождественская путешествие" (Jingle Jangle: A Christmas Journey);
  •    "Мелочи" (The Little Things);
  •    "Жизнь впереди" (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se);
  •    "Манк" (Mank);
  •    "Полуночное небо" (The Midnight Sky);
  •    "Минари" (Minari);
  •    "Мулан" (Mulan);
  •    "Новости из всего мира" (News of the World);
  •    "Душа" (Soul);
  •    "Тенет" (Tenet);
  •    "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7).

Лучшие визуальные эффекты:

  •    "Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);
  •    "Бладшот" (Bloodshot);
  •    "Манк" (Mank);
  •    "Любовь и монстры" (Love and Monsters);
  •    "Полуночное небо" (The Midnight Sky);
  •    "Айван, единственный и неповторимый" (The One and Only Ivan);
  •    "Мулан" (Mulan);
  •    "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya);
  •    "Душа" (Soul).

Кроме того, киноакадемия обнародовала список претендентов в номинациях Лучший анимационный короткометражный фильм, Лучший короткометражный документальный фильм, Лучшая песня и Лучший художественный короткометражный фильм.

93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.

Отметим, ранее в лонг-лист "Оскара-2021" попали два украинских фильма. В частности, кинокартина Валентина Васяновича "Атлантида", а также документальный фильм Ирины Целик "Земля голубая, будто апельсин".

События антиутопии "Атлантида" разворачиваются в постиндустриальном будущем, в 2025 году, после возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины. Мировая премьера ленты состоялась 4 сентября 2019 года на 76-м Венецианском международном кинофестивале, в честь чего над островом Лидо, главной его локацией, подняли флаг Украины. На этом же кинофестивале в программе "Горизонты" картина получила приз за лучший фильм. Роли в фильме сыграли только непрофессиональные актеры.

Фильм "Земля голубая, будто апельсин" – полнометражный дебют режиссера и писательницы Ирины Цилык. Название фильма – это цитата из стихотворения поэта-сюрреалиста Поля Элюара, которая, по словам режиссера, в определенной степени передает сюрреалистическую суть балансирования героев между параллельными измерениями войны и мира. Документальная картина рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса.

Съемки фильма проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве.