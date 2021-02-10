"Оскар" объявил шорт-лист: украинские фильмы не попали в список (трейлеры)
На премию претендовали украинские киноленты "Атлантида" и "Земля голубая, будто апельсин".
Американская киноакадемия объявила претендентов на премию "Оскар" в девяти номинациях. Украинские фильмы не вошли в список. Шорт-лист опубликован на сайте премии.
Лучший документальный фильм:
- "Все: Борьба за демократию" (All In: The Fight for Democracy);
- "Молодые политики" (Boys State);
- "Коллектив" (Collective);
- Crip Camp;
- "Дик Джонсон мертв" (Dick Johnson Is Dead);
- "Гунда" (Gunda);
- MLK/FBI;
- "Агент кротов" (The Mole Agent);
- "Мой учитель – осьминог" (My Octopus Teacher);
- "Ноктюрн" (Notturno);
- "Художник и вор" (The Painter and the Thief);
- "76 дней" (76 Days);
- "Время" (Time);
- "Охотники за трюфелями" (The Truffle Hunters);
- "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya).
Лучший международный художественный фильм:
- "Куда ты идешь, Аидо" (Quo Vadis, Aida) – Босния и Герцеговина;
- "Агент кротов" (The Mole Agent) – Чили;
- "Шарлатан" (Charlatan) – Чехия;
- "Еще по одной" (Another Round) – Дания;
- "Двое из нас" (Two of Us) – Франция;
- "Проклятие Ла Йорона" (La Llorona) – Гватемала;
- "Лучшее время" (Better Days) – Гонконг;
- "Дети солнца" (Sun Children) – Иран;
- "Ночь королей" (Night of the Kings) – Кот-дʼИвуар;
- "Я больше не здесь" (Iʼm No Longer Here) – Мексика;
- "Надежда" (Hope) – Норвегия;
- "Коллектив" (Collective) – Румыния;
- "Дорогие товарищи!" (Dear Comrades!) – Россия;
- "Солнце" (A Sun) – Тайвань;
- "Человек, который продал свою кожу" (The Man Who Sold His Skin) – Тунис.
Лучший грим и прически:
- "Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);
- "Эмма" (Emma);
- "Глория" (The Glorias);
- "Элегия Гиллбилли" (Hillbilly Elegy);
- "Мистер Джангл и рождественская путешествие" (Jingle Jangle: A Christmas Journey);
- "Мелочи" (The Little Things);
- "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Raineyʼs Black Bottom);
- "Манк" (Mank);
- "Одна ночь в Майами …" (One Night in Miami …);
- "Пиноккио" (Pinocchio).
Лучшая музыка к фильму;
- "Аммонит" (Ammonite);
- "Метель душ" (Blizzard of Souls);
- "Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods);
- "Человек-невидимка" (The Invisible Man);
- "Мистер Джангл и рождественская путешествие" (Jingle Jangle: A Christmas Journey);
- "Мелочи" (The Little Things);
- "Жизнь впереди" (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se);
- "Манк" (Mank);
- "Полуночное небо" (The Midnight Sky);
- "Минари" (Minari);
- "Мулан" (Mulan);
- "Новости из всего мира" (News of the World);
- "Душа" (Soul);
- "Тенет" (Tenet);
- "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7).
Лучшие визуальные эффекты:
- "Хищные птицы (И фантастическая Харли Квин" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);
- "Бладшот" (Bloodshot);
- "Манк" (Mank);
- "Любовь и монстры" (Love and Monsters);
- "Полуночное небо" (The Midnight Sky);
- "Айван, единственный и неповторимый" (The One and Only Ivan);
- "Мулан" (Mulan);
- "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya);
- "Душа" (Soul).
Кроме того, киноакадемия обнародовала список претендентов в номинациях Лучший анимационный короткометражный фильм, Лучший короткометражный документальный фильм, Лучшая песня и Лучший художественный короткометражный фильм.
93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.
Отметим, ранее в лонг-лист "Оскара-2021" попали два украинских фильма. В частности, кинокартина Валентина Васяновича "Атлантида", а также документальный фильм Ирины Целик "Земля голубая, будто апельсин".
События антиутопии "Атлантида" разворачиваются в постиндустриальном будущем, в 2025 году, после возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины. Мировая премьера ленты состоялась 4 сентября 2019 года на 76-м Венецианском международном кинофестивале, в честь чего над островом Лидо, главной его локацией, подняли флаг Украины. На этом же кинофестивале в программе "Горизонты" картина получила приз за лучший фильм. Роли в фильме сыграли только непрофессиональные актеры.
Фильм "Земля голубая, будто апельсин" – полнометражный дебют режиссера и писательницы Ирины Цилык. Название фильма – это цитата из стихотворения поэта-сюрреалиста Поля Элюара, которая, по словам режиссера, в определенной степени передает сюрреалистическую суть балансирования героев между параллельными измерениями войны и мира. Документальная картина рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса.
Съемки фильма проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве.