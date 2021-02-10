"Оскар" оголосив список: українські фільми не потрапили до нього(трейлери)
На премію претендували українські кінострічки "Атлантида" та "Земля блакитна, ніби апельсин".
Американська кіноакадемія оголосила претендентів на премію "Оскар" у дев'яти номінаціях. Українські фільми не увійшли до списку. Він опублікований на сайті премії.
Кращий документальний фільм:
- "Усе: Боротьба за демократію" (All In: The Fight for Democracy);
- "Молоді політики" (Boys State);
- "Колектив" (Collective);
- Crip Camp;
- "Дік Джонсон мертвий" (Dick Johnson Is Dead);
- "Гунда" (Gunda);
- MLK/FBI;
- "Агент кротів" (The Mole Agent);
- "Мій учитель — восьминіг" (My Octopus Teacher);
- "Ноктюрн" (Notturno);
- "Художник і злодій" (The Painter and the Thief);
- "76 днів" (76 Days);
- "Час" (Time);
- "Мисливці за трюфелями" (The Truffle Hunters);
- "Ласкаво просимо в Чечню" (Welcome to Chechnya).
Кращий міжнародний художній фільм:
- "Куди ти йдеш, Аїдо" (Quo Vadis, Aida) — Боснія і Герцеговина;
- "Агент кротів" (The Mole Agent) — Чилі;
- "Шарлатан" (Charlatan) — Чехія;
- "Ще по одній" (Another Round) — Данія;
- "Двоє з нас" (Two of Us) — Франція;
- "Прокляття Ла Йорони" (La Llorona) — Гватемала;
- "Кращий час" (Better Days) — Гонконг;
- "Діти сонця" (Sun Children) — Іран;
- "Ніч королів" (Night of the Kings) — Кот-д'Івуар;
- "Я більше не тут" (I'm No Longer Here) — Мексика;
- "Надія" (Hope) — Норвегія;
- "Колектив" (Collective) — Румунія;
- "Дорогі товариші!" (Dear Comrades!) — Росія;
- "Сонце" (A Sun) — Тайвань;
- "Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin) — Туніс.
Кращий грим і зачіски:
- "Хижі птахи (І фантастична Харлі Квін" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);
- "Емма" (Emma);
- "Глорія" (The Glorias);
- "Елегія Гіллбіллі" (Hillbilly Elegy);
- "Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey);
- "Дрібниці" (The Little Things);
- "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom);
- "Манк" (Mank);
- "Одна ніч у Маямі..." (One Night in Miami...);
- "Піноккіо" (Pinocchio).
Краща музика до фільму;
- "Амоніт" (Ammonite);
- "Заметіль душ" (Blizzard of Souls);
- "П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods);
- "Людина-невидимка" (The Invisible Man);
- "Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey);
- "Дрібниці" (The Little Things);
- "Життя попереду" (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se);
- "Манк" (Mank);
- "Північне небо" (The Midnight Sky);
- "Мінар" (Minari);
- "Мулан" (Mulan);
- "Новини з усього світу" (News of the World);
- "Душа" (Soul);
- "Тенет" (Tenet);
- "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).
Кращі візуальні ефекти:
- "Хижі птахи (І фантастична Харлі Квін" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);
- "Бладшот" (Bloodshot);
- "Манк" (Mank);
- "Любов і монстри" (Love and Monsters);
- "Північне небо" (The Midnight Sky);
- "Айван, єдиний і неповторний" (The One and Only Ivan);
- "Мулан" (Mulan);
- "Ласкаво просимо в Чечню" (Welcome to Chechnya);
- "Душа" (Soul).
Крім того, кіноакадемія оприлюднила список претендентів у номінаціях Кращий анімаційний короткометражний фільм, Найкращий короткометражний документальний фільм, Краща пісня і Найкращий художній короткометражний фільм.
93-а церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 25 квітня 2021 в Лос-Анджелесі.
Зазначимо, що раніше в лонг-список "Оскара-2021" потрапили два українські фільми. Зокрема, кінокартина Валентина Васяновича "Атлантида", а також документальний фільм Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин".
Події антиутопії "Атлантида" розгортаються в постіндустріальному майбутньому, у 2025 році, після повернення окупованого Донбасу до складу України. Світова прем'єра стрічки відбулася 4 вересня 2019 року на 76-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі, на честь чого над островом Лідо, головною його локацією, підняли прапор України. На цьому ж кінофестивалі в програмі "Горизонти" картина отримала приз за кращий фільм. Ролі у фільмі зіграли тільки непрофесійні актори.
Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" — повнометражний дебют режисера і письменниці Ірини Цілик. Назва фільму — це цитата з вірша поета-сюрреаліста Поля Елюара, яка, за словами режисера, певною мірою передає сюрреалістичну суть балансування героїв між паралельними вимірами війни і миру. Документальна картина розповідає про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу.
Зйомки фільму проходили у 2017-2019 роках у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому Донецької області, а також у Києві.