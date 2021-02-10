"Оскар" оголосив список: українські фільми не потрапили до нього(трейлери)

На премію претендували українські кінострічки "Атлантида" та "Земля блакитна, ніби апельсин".

Американська кіноакадемія оголосила претендентів на премію "Оскар" у дев'яти номінаціях. Українські фільми не увійшли до списку. Він опублікований на сайті премії.

Кращий документальний фільм:

"Усе: Боротьба за демократію" (All In: The Fight for Democracy);

"Молоді політики" (Boys State);

"Колектив" (Collective);

Crip Camp;

"Дік Джонсон мертвий" (Dick Johnson Is Dead);

"Гунда" (Gunda);

MLK/FBI;

"Агент кротів" (The Mole Agent);

"Мій учитель — восьминіг" (My Octopus Teacher);

"Ноктюрн" (Notturno);

"Художник і злодій" (The Painter and the Thief);

"76 днів" (76 Days);

"Час" (Time);

"Мисливці за трюфелями" (The Truffle Hunters);

"Ласкаво просимо в Чечню" (Welcome to Chechnya).

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Кращий міжнародний художній фільм:

"Куди ти йдеш, Аїдо" (Quo Vadis, Aida) — Боснія і Герцеговина;

"Агент кротів" (The Mole Agent) — Чилі;

"Шарлатан" (Charlatan) — Чехія;

"Ще по одній" (Another Round) — Данія;

"Двоє з нас" (Two of Us) — Франція;

"Прокляття Ла Йорони" (La Llorona) — Гватемала;

"Кращий час" (Better Days) — Гонконг;

"Діти сонця" (Sun Children) — Іран;

"Ніч королів" (Night of the Kings) — Кот-д'Івуар;

"Я більше не тут" (I'm No Longer Here) — Мексика;

"Надія" (Hope) — Норвегія;

"Колектив" (Collective) — Румунія;

"Дорогі товариші!" (Dear Comrades!) — Росія;

"Сонце" (A Sun) — Тайвань;

"Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin) — Туніс.

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Кращий грим і зачіски:

"Хижі птахи (І фантастична Харлі Квін" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);

"Емма" (Emma);

"Глорія" (The Glorias);

"Елегія Гіллбіллі" (Hillbilly Elegy);

"Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey);

"Дрібниці" (The Little Things);

"Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom);

"Манк" (Mank);

"Одна ніч у Маямі..." (One Night in Miami...);

"Піноккіо" (Pinocchio).

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Краща музика до фільму;

"Амоніт" (Ammonite);

"Заметіль душ" (Blizzard of Souls);

"П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods);

"Людина-невидимка" (The Invisible Man);

"Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey);

"Дрібниці" (The Little Things);

"Життя попереду" (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se);

"Манк" (Mank);

"Північне небо" (The Midnight Sky);

"Мінар" (Minari);

"Мулан" (Mulan);

"Новини з усього світу" (News of the World);

"Душа" (Soul);

"Тенет" (Tenet);

"Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

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Кращі візуальні ефекти:

"Хижі птахи (І фантастична Харлі Квін" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);

"Бладшот" (Bloodshot);

"Манк" (Mank);

"Любов і монстри" (Love and Monsters);

"Північне небо" (The Midnight Sky);

"Айван, єдиний і неповторний" (The One and Only Ivan);

"Мулан" (Mulan);

"Ласкаво просимо в Чечню" (Welcome to Chechnya);

"Душа" (Soul).

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Крім того, кіноакадемія оприлюднила список претендентів у номінаціях Кращий анімаційний короткометражний фільм, Найкращий короткометражний документальний фільм, Краща пісня і Найкращий художній короткометражний фільм.

93-а церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 25 квітня 2021 в Лос-Анджелесі.

Зазначимо, що раніше в лонг-список "Оскара-2021" потрапили два українські фільми. Зокрема, кінокартина Валентина Васяновича "Атлантида", а також документальний фільм Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин".

Події антиутопії "Атлантида" розгортаються в постіндустріальному майбутньому, у 2025 році, після повернення окупованого Донбасу до складу України. Світова прем'єра стрічки відбулася 4 вересня 2019 року на 76-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі, на честь чого над островом Лідо, головною його локацією, підняли прапор України. На цьому ж кінофестивалі в програмі "Горизонти" картина отримала приз за кращий фільм. Ролі у фільмі зіграли тільки непрофесійні актори.

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Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" — повнометражний дебют режисера і письменниці Ірини Цілик. Назва фільму — це цитата з вірша поета-сюрреаліста Поля Елюара, яка, за словами режисера, певною мірою передає сюрреалістичну суть балансування героїв між паралельними вимірами війни і миру. Документальна картина розповідає про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу.

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Зйомки фільму проходили у 2017-2019 роках у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому Донецької області, а також у Києві.