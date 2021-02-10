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"Оскар" оголосив список: українські фільми не потрапили до нього(трейлери)

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премія, кіно, оскар, Україна, фільм
Фото: Variety

На премію претендували українські кінострічки "Атлантида" та "Земля блакитна, ніби апельсин".

Американська кіноакадемія оголосила претендентів на премію "Оскар" у дев'яти номінаціях. Українські фільми не увійшли до списку. Він опублікований на сайті премії.

Кращий документальний фільм:

  • "Усе: Боротьба за демократію" (All In: The Fight for Democracy);
  • "Молоді політики" (Boys State);
  • "Колектив" (Collective);
  • Crip Camp;
  • "Дік Джонсон мертвий" (Dick Johnson Is Dead);
  • "Гунда" (Gunda);
  • MLK/FBI;
  • "Агент кротів" (The Mole Agent);
  • "Мій учитель — восьминіг" (My Octopus Teacher);
  • "Ноктюрн" (Notturno);
  • "Художник і злодій" (The Painter and the Thief);
  • "76 днів" (76 Days);
  • "Час" (Time);
  • "Мисливці за трюфелями" (The Truffle Hunters);
  • "Ласкаво просимо в Чечню" (Welcome to Chechnya).

Кращий міжнародний художній фільм:

  • "Куди ти йдеш, Аїдо" (Quo Vadis, Aida) — Боснія і Герцеговина;
  • "Агент кротів" (The Mole Agent) — Чилі;
  • "Шарлатан" (Charlatan) — Чехія;
  • "Ще по одній" (Another Round) — Данія;
  • "Двоє з нас" (Two of Us) — Франція;
  • "Прокляття Ла Йорони" (La Llorona) — Гватемала;
  • "Кращий час" (Better Days) — Гонконг;
  • "Діти сонця" (Sun Children) — Іран;
  • "Ніч королів" (Night of the Kings) — Кот-д'Івуар;
  • "Я більше не тут" (I'm No Longer Here) — Мексика;
  • "Надія" (Hope) — Норвегія;
  • "Колектив" (Collective) — Румунія;
  • "Дорогі товариші!" (Dear Comrades!) — Росія;
  • "Сонце" (A Sun) — Тайвань;
  • "Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin) — Туніс.

Кращий грим і зачіски:

  • "Хижі птахи (І фантастична Харлі Квін" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);
  • "Емма" (Emma);
  • "Глорія" (The Glorias);
  • "Елегія Гіллбіллі" (Hillbilly Elegy);
  • "Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey);
  • "Дрібниці" (The Little Things);
  • "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom);
  • "Манк" (Mank);
  • "Одна ніч у Маямі..." (One Night in Miami...);
  • "Піноккіо" (Pinocchio).

Краща музика до фільму;

  • "Амоніт" (Ammonite);
  • "Заметіль душ" (Blizzard of Souls);
  • "П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods);
  • "Людина-невидимка" (The Invisible Man);
  • "Містер Джангл і різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey);
  • "Дрібниці" (The Little Things);
  • "Життя попереду" (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se);
  • "Манк" (Mank);
  • "Північне небо" (The Midnight Sky);
  • "Мінар" (Minari);
  • "Мулан" (Mulan);
  • "Новини з усього світу" (News of the World);
  • "Душа" (Soul);
  • "Тенет" (Tenet);
  • "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

Кращі візуальні ефекти:

  • "Хижі птахи (І фантастична Харлі Квін" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);
  • "Бладшот" (Bloodshot);
  • "Манк" (Mank);
  • "Любов і монстри" (Love and Monsters);
  • "Північне небо" (The Midnight Sky);
  • "Айван, єдиний і неповторний" (The One and Only Ivan);
  • "Мулан" (Mulan);
  • "Ласкаво просимо в Чечню" (Welcome to Chechnya);
  • "Душа" (Soul).

Крім того, кіноакадемія оприлюднила список претендентів у номінаціях Кращий анімаційний короткометражний фільм, Найкращий короткометражний документальний фільм, Краща пісня і Найкращий художній короткометражний фільм.

93-а церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 25 квітня 2021 в Лос-Анджелесі.

Зазначимо, що раніше в лонг-список "Оскара-2021" потрапили два українські фільми. Зокрема, кінокартина Валентина Васяновича "Атлантида", а також документальний фільм Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин".

Події антиутопії "Атлантида" розгортаються в постіндустріальному майбутньому, у 2025 році, після повернення окупованого Донбасу до складу України. Світова прем'єра стрічки відбулася 4 вересня 2019 року на 76-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі, на честь чого над островом Лідо, головною його локацією, підняли прапор України. На цьому ж кінофестивалі в програмі "Горизонти" картина отримала приз за кращий фільм. Ролі у фільмі зіграли тільки непрофесійні актори.

Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" — повнометражний дебют режисера і письменниці Ірини Цілик. Назва фільму — це цитата з вірша поета-сюрреаліста Поля Елюара, яка, за словами режисера, певною мірою передає сюрреалістичну суть балансування героїв між паралельними вимірами війни і миру. Документальна картина розповідає про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу.

Зйомки фільму проходили у 2017-2019 роках у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому Донецької області, а також у Києві.