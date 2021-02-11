"Оскар-2021": церемонію проведуть у кількох місцях

Повний список локацій організатори кінопремії оприлюднять найближчим часом.

93-ю церемонію вручення престижної кінопремії "Оскар-2021" проведуть у декількох місцях.

Про це повідомили продюсери церемонії, пише Reuters.

Зазначається, що це рішення було ухвалено для того, щоб провести церемонію за участю великої кількості гостей і разом з тим не порушити карантинні обмеження.

"Щоб створити шоу з ефектом особистої присутності, яке хоче побачити наша світова аудиторія..., церемонія буде транслюватися в прямому ефірі з різних місць, включаючи знаменитий театр Dolby", — йдеться в повідомленні.

Повний список локацій, з яких буде проводиться трансляція церемонії, організатори оприлюднять найближчим часом.

93-я церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 25 квітня 2021 в Лос-Анджелесі.

Зазначимо, що нещодавно американська кіноакадемія оголосила претендентів на премію "Оскар" у дев'яти номінаціях. Українські фільми не увійшли до списку.