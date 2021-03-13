Французская актриса Корин Мазиеро разделась догола на сцене церемонии Cеsar Awards (видео)

Знаменитость сняла с себя всю одежду, показывая, что пандемия коронавируса сделала работников культуры "голыми, незащищенными и уязвимыми".

57-летняя французская актриса Корин Мазиеро поразила своим перфомансом гостей церемонии вручения премии Cеsar Awards в концертном зале "Олимпия" в Париже, а видео ее, мягко говоря, эффектного поступка облетело мировые СМИ.

Мазиеро появилась на сцене в костюме осла, напоминающий наряд Катрин Денев в фильме 1970 года "Ослиная шкура". Затем со словами "У меня есть еще один костюм", более "киноманский"", она сбросила шкуру и осталась в "окровавленном" платье, похожем на то, в котором была Керри в одноименном фильме по книге Стивена Кинга.

Однако и на этом перфоманс не закончился. Прежде, чем полностью снять платье и показать, что под ним она полностью обнажена, Корин сказала: "У меня есть последний костюм, и после него больше ничего нет".

Когда она оказалась полностью голой, публика увидела на ее груди надпись "Нет культуры — нет будущего". Этот шаг актрисы был направлен на поддержку художников и технических специалистов по всей стране, на которых повлияли остановки работы, вызванные кризисом Covid и реакцией правительства. Она утверждает, что деятели искусства остались практически "голыми и уязвимыми" в период пандемии.

На спине Корин красовалось сообщение, очевидно, предназначенное премьер-министру Жану Кастексу: "Верните нам искусство, Жан".

Пока ведущая церемонии Марина Фуа пыталась собрать одежду Мазиеро со сцены, актриса сказала:

"Не думаю, что меня пригласят в следующем году, посмотрим".

Осторожно, видео содержит откровенные кадры!

Актриса известна своими работами в сериалах "Капитан Марло", "Последние пантеры", фильмах "Куш собачий", "Ржавчина и кость", "Невидимки" и многих других картинах. За работу в ленте "Луиза Виммер" она была номинирована на премию Cеsar за лучшую женскую роль в 2012 году.

Напомним, стали известны номинанты на премию "Золотая малина", которая вручается за самых сомнительные достижения в кинематографе.