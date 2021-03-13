Французька актриса Корін Мазієро роздяглася догола на сцені церемонії Cеsar Awards (відео)

Знаменитість зняла з себе весь одяг, показуючи, що пандемія коронавірусу зробила працівників культури "голими, незахищеними і вразливими".

57-річна французька актриса Корін Мазієро вразила своїм перфомансом гостей церемонії вручення премії Cеsar Awards в концертному залі "Олімпія" в Парижі, а відео її, мʼяко кажучи, ефектного вчинку облетіло світові ЗМІ.

Мазієро зʼявилася на сцені в костюмі осла, що нагадує наряд Катрін Деньов у фільмі 1970 "Шкура віслюка". Потім зі словами "У мене є ще один костюм", більш "кіноманський"", вона скинула шкуру і залишилася в "закривавленій" сукні, схожій на ту, в якій була Керрі в однойменному фільмі за книгою Стівена Кінга.

Однак і на цьому перфоманс не закінчилася. Перш, ніж повністю зняти сукню і показати, що під нею вона повністю оголена, Корін сказала: "У мене є останній костюм, і після нього більше нічого немає".

Коли вона залишилася повністю голою, публіка побачила на її грудях напис "Немає культури — немає майбутнього". Цей крок актриси був спрямований на підтримку художників і технічних фахівців по всій країні, на яких вплинули зупинки роботи, викликані кризою Covid і реакцією уряду. Вона стверджує, що діячі мистецтва залишилися практично "голими й уразливими" в період пандемії.

На спині Корін красувалося повідомлення, очевидно, призначене премʼєр-міністру Жану Кастексу: "Поверніть нам мистецтво, Жан".

Поки ведуча церемонії Марина Фуа намагалася зібрати одяг Мазієро зі сцени, актриса сказала:

"Не думаю, що мене запросять наступного року, подивимося".

Обережно, відео містить відверті кадри!

Актриса відома своїми роботами в серіалах "Капітан Марло", "Останні пантери", фільмах "Куш собачий", "Іржа і кістка", "Невидимки" і багатьох інших картинах. За роботу в стрічці "Луїза Віммер" вона була номінована на премію Cеsar за кращу жіночу роль в 2012 році.

Нагадаємо, стали відомі номінанти на премію "Золота малина", яка вручається за найбільш сумнівні досягнення в кінематографі.