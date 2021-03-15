Крошечный лев: топ-5 причин завести дома кошку

Американский поэт Оливер Херфорд когда-то сказал, что кошка — крошечный лев, который любит мышей, ненавидит собак и покровительствует человеку.

Наличие кота или кошки в квартире, кроме необходимых обязанностей по уходу за ними, несет в себе и массу позитивных моментов. Их перечислили волонтеры организации AnimalKind Пэйдж Пламбли и Лорен Адамс, назвав пять причин, почему необходимо срочно завести это животное дома.

Чистота без усилий

Кошки, в отличие от собак, моют себя сами, бесконечно вылизываясь. Это значит, что хозяину не придется тратить время на купание кота, постоянное мытье его лап и груминг. Однако если человек решит завести длинношерстного котенка. Ему необходимо позаботиться о щетке для вычесывания шерсти и специальных гелях или таблетках, которые помогают переваривать шерсть в желудке кота.

Бесплатные дератизаторы

Наличие грызунов (крыс и мышей) – не редкость в частных домах. В квартире они живут значительно реже. Поскольку коты испокон-веков охотятся на мелких грызунов, они помогут защитить жилье и двор от непрошенных гостей. Правда, при условии, что кот по натуре – охотник. Наличие котов-пацифистов никто не исключал, и часто живущая в стерильных квартирных условиях кошка может принять мышь за очередную игрушку или просто испугаться ее.

Фото: Фокус

Кошка гуляет сама по себе

На самом деле эта набившая оскомину фраза лучше всего говорит о природе кошек. Они не нуждаются в выгуле по графику и не будут ломиться в двери квартиры, требуя выпустить их на улицу в пять часов утра. Хозяевам достаточно обеспечить кошке туалет и еду, а со всем остальным она разберется сама. Правда, некоторые активные особи могут тонко намекать владельцам на то, что проголодались, ранним утром, но тут уже все зависит от того, как человек выстроит график питания своего любимца.

Для людей, которые работают полный день, такая независимость кошек на руку.

Фото: Фокус

Кошки – идеальный выбор для тех, кто заботится об экологии

Волонтеры ссылаются на исследования, которые показывают, что жизненные ресурсы, необходимые для кормления кошки и ухода за ней, имеют меньший углеродный след, чем для других животных. Они подчеркивают, что большинство кошек предпочитают рыбу говядине или кукурузе, а это – лучше для окружающей среды.

Фото: Фокус

Лучший антистресс

Давно подмечено, что фото котиков в соцсетях у людей появляются во время эмоционально сложных периодов. Снимки этих животных успокаивают и вызывают улыбку. Однако наличие мяукающего питомца под боком позволяет еще лучше снять стресс. Исследования показывают, что когда человек гладит кошку, его мозг выделяет эндорфины, делающие хозяина счастливее.

Фото: Фокус

Напомним, ученые с помощью математики определили самое красивое животное, и это – не собака.