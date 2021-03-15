Крихітний лев: топ-5 причин завести вдома кішку

Американський поет Олівер Герфорд колись сказав, що кішка — крихітний лев, який любить мишей, ненавидить собак і є покровителем людини.

Наявність кота або кішки в квартирі, крім необхідних обовʼязків із догляду за ними, несе в собі й масу позитивних моментів. Їх перерахували волонтери організації AnimalKind Пейдж Пламблі та Лорен Адамс, назвавши пʼять причин, чому необхідно терміново завести цю тварину вдома.

Чистота без зусиль

Кішки, на відміну від собак, миють себе самі, нескінченно вилизуючи. Це означає, що господареві не доведеться витрачати час на купання кота, постійне миття його лап і грумінг. Однак якщо людина вирішить завести довгошерсте кошеня. Їй необхідно подбати про щітку для вичісування шерсті та спеціальні гелі або таблетки, які допомагають перетравлювати шерсть в шлунку кота.

Безкоштовні дератизатори

Наявність гризунів (щурів і мишей) — не рідкість у приватних будинках. У квартирі вони живуть значно рідше. Оскільки коти споконвіку полюють на дрібних гризунів, вони допоможуть захистити житло та двір від непрошених гостей. Щоправда, за умови, що кіт за натурою — мисливець. Наявність котів-пацифістів ніхто не заперечував, і часто кішка, яка живе в стерильних квартирних умовах, може сприйняти мишу за чергову іграшку або просто злякатися її.

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Кішка гуляє сама по собі

Насправді ця фраза, яка набила оскому, найкраще говорить про природу кішок. Вони не потребують вигулу за графіком і не будуть ломитися в двері квартири, вимагаючи випустити їх на вулицю о пʼятій годині ранку. Господарям достатньо забезпечити кішці туалет і їжу, а з усім іншим вона розбереться сама. Щоправда, деякі активні особини можуть тонко натякати власникам на те, що зголодніли, рано-вранці, але тут вже все залежить від того, як людина побудує графік харчування свого улюбленця.

Для людей, які працюють повний день, така незалежність кішок на руку.

Фото: Фокус

Кішки — ідеальний вибір для тих, хто піклується про екологію

Волонтери посилаються на дослідження, які показують, що життєві ресурси, необхідні для годування кішки і догляду за нею, мають менший вуглецевий слід, ніж для інших тварин. Вони підкреслюють, що більшість кішок віддають перевагу рибі, яловичині або кукурудзі, а це — краще для навколишнього середовища.

Фото: Фокус

Кращий антистрес

Давно помітили, що фото котиків у соцмережах у людей зʼявляються під час емоційно складних періодів. Знімки цих тварин заспокоюють і викликають посмішку. Однак наявність вихованця, який навкає під боком, дозволяє ще краще зняти стрес. Дослідження показують, що коли людина гладить кішку, її мозок виділяє ендорфіни, які роблять господаря щасливішим.

Фото: Фокус

Нагадаємо, вчені за допомогою математики визначили найкрасивішу тварину, і це — не собака.