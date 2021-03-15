Экс-"ангел" Victoriaʼs Secret Карли Клосс родила первенца (фото)

Пол, имя и другие подробности о ребенке супруги пока что не разглашают.

28-летняя американская модель Карли Клосс родила первенца. Радостной новостью и первым снимком новорожденного поделился в Instagram новоиспеченный отец и супруг знаменитости бизнесмен Джошуа Кушнер.

На фотографии – ребенок в голубой шапочке. "Добро пожаловать в мир", – подписал кадр мужчина. Других подробностей о ребенке пара пока что не разглашает. Отметим, что пол ребенка также не указан, но, судя по цвету головного убора, у супругов родился сын.

Среди тех, кто поздравил пару, – супермодель Жизель Бюндхен и актриса Кейт Хадсон.

Впервые свою беременность экс-"ангел" Victoriaʼs Secret подтвердила в ноябре прошлого года. О том, что ждет первенца, она показала в видео, продемонстрировав округлившийся живот.

Карли и Джошуа, который старше девушки на семь лет, стали мужем и женой 18 октября 2018 года в Нью-Йорке, начав встречаться еще в 2012 году. Свадебное торжество было скромным и состоялось по всем канонам иудаизма — Карли специально сменила веру незадолго до церемонии.

В июне 2019-го Карли и брат зятя Дональда Трампа отметили вторую свадьбу. В этот раз все прошло на ферме в штате Вайоминг. Эта церемония оказалась в разы масштабнее, чем первая. Так, в числе гостей знаменитостей оказались Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.

Напомним, 37-летняя жена голливудского актера Алека Болдуина Хилария 1 марта объявила о рождении шестого ребенка, а уже через сутки сообщила имя дочери. Девочку назвали Люсия.