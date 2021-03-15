Екс-"янгол" Victoria's Secret Карлі Клосс народила первістка (фото)

Стать, ім'я та інші подробиці про дитину подружжя поки що не розголошує.

28-річна американська модель Карлі Клосс народила первістка. Радісною новиною і першим знімком новонародженого поділився в Instagram новоспечений батько та чоловік зірки бізнесмен Джошуа Кушнер.

На фотографії — дитина в блакитний шапочці. "Ласкаво просимо в світ", — підписав кадр чоловік. Інших подробиць про дитину пара поки що не розголошує. Зазначимо, що стать дитини також не вказана, але, судячи за кольором головного убору, у подружжя народився син.

Серед тих, хто привітав пару, — супермодель Жизель Бюндхен та акторка Кейт Гадсон.

Вперше свою вагітність екс-"янгол" Victoria's Secret підтвердила в листопаді минулого року. Про те, що чекає первістка, вона показала у відео, продемонструвавши кругленький живіт.

Карлі та Джошуа, який старший за дівчину на сім років, стали чоловіком і дружиною 18 жовтня 2018 року в Нью-Йорку, почавши зустрічатися ще в 2012 році. Весільне торжество було скромним і відбулося за всіма канонами іудаїзму — Карлі спеціально змінила віру незадовго до церемонії.

У червні 2019-го Карлі та брат зятя Дональда Трампа відсвяткували друге весілля. Цього разу все пройшло на фермі в штаті Вайомінг. Ця церемонія виявилася в рази масштабнішою, ніж перша. Так, серед гостей знаменитостей виявилися Дерек Бласберг, Дар'я Жукова, Кеті Перрі та Орландо Блум.

Нагадаємо, 37-річна дружина голлівудського актора Алека Болдвіна Хіларія 1 березня оголосила про народження шостої дитини, а вже через добу повідомила ім'я дочки. Дівчинку назвали Люсія.