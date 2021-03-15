Брат принцессы Дианы поделился архивным фото ее матери

Фотографию граф Спенсер опубликовал по случаю Дня матери.

56-летний брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram архивное фото своей матери Фрэнсис Шанд Кидд.

На черно-белом снимке женщина держит на руках спящего малыша и с улыбкой смотрит на него.

"Поздравляю всех матерей с Днем матери", – подписал фотографию Спенсер.

Фото: Charles Spencer/Instagram

В семье, которая дала миру принцессу Диану, кроме нее и Чарльза, который является хранителем семейного поместья Альтхорп, были также сестры Сара и Джейн. Прежде, чем начать встречаться с Дианой, принц Уэльский Чарльз дружил с ее сестрой Сарой. Во время одного из визитов в поместье он и познакомился с юной девушкой, которая затем стала его женой.

Мать Чарльза и Дианы родилась в Парк-Хаусе , в королевском поместье в Сандрингеме, Норфолк, 20 января 1936 года, в тот же день, что умер король Георг V, отец Елизаветы II.

Ее отцом был Морис Рош, 4-й барон Фермой , друг короля Георга VI и старший сын американской наследницы Фрэнсис Эллен Ворк и ее первого мужа, 3-го барона Фермоя. Мать будущей свахи британской королевы, Рут Рош, баронесса Фермой, дочь Уильяма Смита Гилла , была доверенным лицом и фрейлиной королевы Елизаветы (впоследствии королевы-матери).

Брак Фрэнсис с графом Джоном Спенсером, за которого она вышла в 1954 году, не был счастливым, и в 1967 году она оставила его, чтобы жить с Питером Шандом Киддом, наследником состояния обоев в Австралии, с которым она познакомилась годом ранее.

[ + – ] Принцесса Диана с матерью Фото: The Crowns

Фрэнсис скончалась в своем доме в Шотландии 3 июня 2004 года в возрасте 68 лет. У нее были болезнь Паркинсона и рак мозга. На ее похоронах в римско-католическом соборе в Обане 10 июня присутствовали ее дети и внуки, в том числе принцы Уильям и Гарри.

О Чарльзе Спенсере известно, что он женат в третий раз. В 2011 году его супругой стала леди Карен, у которой есть две взрослых дочери от первого брака. У Чарльза – шестеро детей от двух предыдущих браков с Кэролайн Фрейд и Викторией Локвуд. Она родила ему дочь, которую назвали Дианой в честь покойной принцессы.

Напомним, 38-летний принц Уильям и его 39-летняя супруга Кейт Миддлтон задумались о пополнении в семье и не против родить четвертого ребенка. Герцогине пришлось уговаривать мужа на четвертого ребенка, поскольку тот считал, что троих детей более чем достаточно.