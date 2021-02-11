Принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались о четвертом ребенке, – СМИ

Герцог Кембриджский сразу заявлял, что трех детей более чем достаточно, однако позже решил уступить жене.

38-летний принц Уильям и его 39-летняя супруга Кейт Миддлтон задумались о пополнении в семье и не против родить четвертого ребенка, передает Тhe News.

Через два месяца после того, как сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон объявила о своей беременности, герцогиня Кембриджская решила завести еще одного малыша.

"Рождение четырех детей всегда было частью плана Кейт. Она отложила эту идею, когда разразилась пандемия коронавируса, но теперь в конце туннеля с вакциной горит свет, а принц Джордж и принцесса Шарлотта должны вернуться в школу в апреле", – рассказал инсайдер журналистам.

При этом, добавил источник, Кейт пришлось уговаривать мужа на четвертого ребенка, поскольку тот считал, что троих детей более чем достаточно.

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"Мысль о том, что у него будет четверо, потрясла его. Но желание Кейт завести еще одного ребенка вдохновило его, и, в конце концов, он любит и ценит безопасную семейную обстановку, в которой никогда не рос. Почему бы не сделать семью больше?", – цитируют журналисты слова информатора.

По его словам, королева Елизавета II очень любит своих правнуков, однако немного обеспокоена тем, что Кейт и Уильям "откусывают больше, чем могут прожевать", тем более, что жена внука не намерена нанимать еще одну няньку. Но в целом Елизавета счастлива, если счастливы ее близкие.

Кейт же хочет, чтобы у Шарлотты "был такой же приятный опыт, как у нее, ведь она ​​росла с маленькой сестрой, которой можно доверять и о которой нужно заботиться", — добавил источник.

Сейчас у герцогов Кембриджских подрастают трое детей: семилетний Джордж, пятилетняя Шарлотта и двухлетний Луи. Последняя беременность далась герцогине очень тяжело. Из-за сильнейшего токсикоза она даже не смогла повести старшего сына в школу в первый раз.

Напомним, брат Кейт Миддлтон Джордж подарил ей щенка – черного щенка кокер-спаниеля.

Мы также рассказывали, что герцогиня во время карантина освоила новую профессию. Она стала стричь своих троих детей. Правда, королевские отпрыски не в восторге от навыков матери.