Принц Вільям і Кейт Міддлтон задумалися про четверту дитину, — ЗМІ

Герцог Кембриджський відразу заявляв, що трьох дітей більше ніж достатньо, проте пізніше вирішив поступитися дружині.

38-річний принц Вільям і його 39-річна дружина Кейт Міддлтон задумалися про поповнення в родині та не проти народити четверту дитину, передає Тhe News.

Через два місяці після того, як сестра герцогині Кембриджської Піппа Міддлтон оголосила про свою вагітність, герцогиня Кембриджська вирішила завести ще одного малюка.

"Народження чотирьох дітей завжди було частиною плану Кейт. Вона відклала цю ідею, коли вибухнула пандемія коронавірусу, але тепер у кінці тунелю з вакциною горить світло, а принц Джордж і принцеса Шарлотта повинні повернутися в школу в квітні", — розповів інсайдер журналістам.

Водночас, додало джерело, Кейт довелося вмовляти чоловіка на четверту дитину, оскільки той вважав, що трьох дітей більше ніж достатньо.

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"Думка про те, що у нього буде четверо, потрясла його. Але бажання Кейт завести ще одну дитину надихнуло його, і, врешті-решт, він любить та цінує безпечну сімейну обстановку, в якій ніколи не ріс. Чому б не зробити сім'ю більшою?", — цитують журналісти слова інформатора.

За його словами, королева Єлизавета II дуже любить своїх правнуків, однак трохи стурбована тим, що Кейт і Вільям "відкушують більше, ніж можуть прожувати", тим більше, що дружина внука не має наміру наймати ще одну няньку. Але в цілому Єлизавета щаслива, якщо щасливі її близькі.

Кейт же хоче, щоб у Шарлотти "був такий же приємний досвід, як у неї, адже вона росла з маленькою сестрою, якій можна довіряти і про яку треба дбати", — додало джерело.

Зараз у герцогів Кембриджських підростають троє дітей: семирічний Джордж, п'ятирічна Шарлотта і дворічний Луї. Остання вагітність далася герцогині дуже важко. Через сильний токсикоз вона навіть не змогла повести старшого сина в школу вперше.

Нагадаємо, брат Кейт Міддлтон Джордж подарував їй цуценя — чорне цуценя кокер-спанієля.

Ми також розповідали, що герцогиня під час карантину освоїла нову професію. Вона почала стригти своїх трьох дітей. Щоправда, королівські нащадки не в захваті від навичок матері.