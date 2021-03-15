Брат принцеси Діани поділився архівним фото її матері

Фотографію граф Спенсер опублікував з нагоди Дня матері.

56-річний брат принцеси Діани Чарльз Спенсер опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram архівне фото своєї матері Френсіс Шенд Кідд.

На чорно-білому знімку жінка тримає на руках сплячого малюка і з посмішкою дивиться на нього.

"Вітаю всіх матерів із Днем матері", — підписав фотографію Спенсер.

Фото: Charles Spencer/Instagram

У родині, яка подарувала світові принцесу Діану, крім неї і Чарльза, який є зберігачем сімейного маєтку Альтхорп, були також сестри Сара та Джейн. Перш ніж почати зустрічатися з Діаною, принц Уельський Чарльз дружив з її сестрою Сарою. Під час одного з візитів у маєток він і познайомився з юною дівчиною, яка потім стала його дружиною.

Мати Чарльза і Діани народилася в Парк-Хаусі, у королівському маєтку в Сандрінгемі, Норфолк, 20 січня 1936 року, того ж дня, коли помер король Георг V, батько Єлизавети II.

Її батьком був Моріс Рош, 4-й барон Фермою, друг короля Георга VI і старший син американської спадкоємиці Френсіс Еллен Ворк і її першого чоловіка, 3-го барона Фермою. Мати майбутньої свахи британської королеви, Рут Рош, баронеса Фермою, дочка Вільяма Сміта Гілла, була довіреною особою і фрейліною королеви Єлизавети (згодом королеви-матері).

Шлюб Френсіс із графом Джоном Спенсером, за якого вона вийшла в 1954 році, не був щасливим, і в 1967 році вона залишила його, щоб жити з Пітером Шенді Кіддом, спадкоємцем статків шпалер в Австралії, з яким вона познайомилася роком раніше.

[ + – ] Принцеса Діана з матір'ю Фото: The Crowns

Френсіс померла в своєму будинку в Шотландії 3 червня 2004 року у віці 68 років. У неї були хвороба Паркінсона та рак мозку. На її похоронах у римсько-католицькому соборі в Обані 10 червня були присутні її діти і внуки, зокрема принци Вільям і Гаррі.

Про Чарльза Спенсера відомо, що він одружений втретє. У 2011 році його дружиною стала леді Карен, у якої є дві дорослі доньки від першого шлюбу. У Чарльза — шестеро дітей від двох попередніх шлюбів із Керолайн Фрейд і Вікторією Локвуд. Вона народила йому дочку, яку назвали Діаною на честь покійної принцеси.

Нагадаємо, 38-річний принц Вільям і його 39-річна дружина Кейт Міддлтон задумалися про поповнення в родині й не проти народити четверту дитину. Герцогині довелося вмовляти чоловіка на четверту дитину, оскільки той вважав, що трьох дітей більш ніж достатньо.