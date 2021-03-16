Еще не конец: Алекс Родригес прилетел на съемки к Дженнифер Лопес, чтобы спасти их отношения

Сейчас певица находится в Доминиканской республике

Недавно появилась новость о том, что 51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний Алекс Родригес расстались. Однако вскоре пара сообщила, что это не совсем так, и выпустила совместное заявление для поклонников, в котором говорилось, что они работают над отношениями. И теперь бейсболист полетел в Доминиканскую республику к Джей Ло, чтобы доказать слова делом. Пара даже опубликовала несколько совместных фото. Об этом пишет

Сейчас актриса и певица занята на съемках фильма Shotgun Wedding. А в понедельник Родригес запостил в Instagram короткое видео из дома с видом на океан и тропический сад с пальмами.

[ + – ] Скриншот из сториз Родригеса

"Счастливого понедельника. Новая неделя. Новый день. Вперед. Вверх", — подписал он снимок.

Источник, близкий к паре, также сообщил СМИ, что Джей Ло и Алексу было сложно находиться в разлуке, пока она снимается за границей. "Они еще не были в такой ситуации, и это было непросто для их отношений", — пояснил инсайдер.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в Доминиканской республике

Напомним, что в пятницу, 12 марта, стало известно, что Алекс и Дженнифер якобы разорвали помолвку после слухов о романе Алекса со звездой реалити-шоу Мэдисон ЛеКрой. Впрочем, и Алекс и Мэдисон заявили, что это неправда и они даже не встречались лично.

На следующий день Лопес и Родригес опровергли новости о том, что они расстались. В тот же день на вопрос репортера, свободен ли Алекс, тот ответил отрицательно.

[ + – ] Дженнифер Лопес в Доминиканской республике

"Они пытаются во всем разобраться. Он прилетел, чтобы быть с ней и доказать ей, насколько он серьезен. Они не знают, что произойдет дальше", — прокомментировал инсайдер отношения пары в данный момент.

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес начали встречаться в 2017 году, а уже через два года Родригес сделал ей предложение. Однако из-за пандемии коронавируса свадьбу в Италии пришлось перенести два раза. Не так давно Лопес и вовсе заявила, что не спешит замуж и что во время карантина они с Алексом посещали семейного психолога.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на инаугурации Джо Байдена/Все фото: Instagram jlo [ + – ] Джей Ло и Алекс Родригес с детьми

У Дженнифер есть двое детей от бывшего мужа Марка Энтони — 12-летние близнецы Эмма и Макс, у Алекса Родригеса — две дочери, Наташа и Элла, от бывшей жены Синтии Скертис.