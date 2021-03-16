Ще не кінець: Алекс Родрігес прилетів на зйомки до Дженніфер Лопес, щоб врятувати їхні стосунки

Зараз співачка перебуває в Домініканській республіці

Нещодавно з'явилася новина про те, що 51-річна Дженніфер Лопес і 45-річний Алекс Родрігес розлучилися. Однак незабаром пара повідомила, що це не зовсім так, і випустила спільну заяву для шанувальників, у якій говорилося, що вони працюють над відносинами. І тепер бейсболіст полетів у Домініканську республіку до Джей Ло, щоб довести слова справою. Пара навіть опублікувала кілька спільних фото. Про це пише

Наразі актриса і співачка зайнята на зйомках фільму Shotgun Wedding. А в понеділок Родрігес запостив в Instagram коротке відео з дому з видом на океан і тропічний сад з пальмами.

[ + – ] Скріншот зі сторіз Родрігеса

"Щасливого понеділка. Новий тиждень. Новий день. Уперед. Угору", — підписав він знімок.

Джерело, близьке до пари, також повідомило ЗМІ, що Джей Ло та Алексу було складно перебувати в розлуці, поки вона знімається за кордоном. "Вони ще не були в такій ситуації, і це було непросто для їхніх відносин", — пояснив інсайдер.

[ + – ] Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес у Домініканській республіці

Нагадаємо, що в п'ятницю, 12 березня, стало відомо, що Алекс і Дженніфер нібито розірвали заручини після чуток про роман Алекса із зіркою реаліті-шоу Медісон ЛеКрой. Втім, і Алекс, і Медісон заявили, що це неправда і вони навіть не зустрічалися особисто.

На наступний день Лопес і Родрігес спростували новини про те, що вони розлучилися. У той же день на запитання репортера, чи вільний Алекс, той відповів негативно.

[ + – ] Дженніфер Лопес у Домініканській республіці

"Вони намагаються у всьому розібратися. Він прилетів, щоб бути з нею і довести їй, наскільки він серйозний. Вони не знають, що станеться далі", — прокоментував інсайдер відносини пари наразі.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес почали зустрічатися у 2017 році, а вже через два роки Родрігес зробив їй пропозицію. Однак через пандемію коронавірусу весілля в Італії довелося перенести два рази. Не так давно Лопес і зовсім заявила, що не поспішає заміж і що під час карантину вони з Алексом відвідували сімейного психолога.

[ + – ] Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на інавгурації Джо Байдена/Всі фото: Instagram jlo [ + – ] Джей Ло і Алекс Родрігес з дітьми

У Дженніфер є двоє дітей від колишнього чоловіка Марка Ентоні — 12-річні близнюки Емма і Макс, в Алекса Родрігеса — дві дочки, Наташа та Елла, від колишньої дружини Синтії Скертіс.