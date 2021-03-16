Великий пост: чего категорически нельзя есть и делать в эти дни

На протяжении 48 дней верующие не просто ограничивают себя в еде и развлечениях, но и проходят через "духовное очищение".

С понедельника, 15 марта, в Украине начался Великий пост, который продлиться до 1 мая. Он является самым длительным по времени и предполагает наиболее суровые ограничения по сравнению с другими постами.

Великий пост состоит из 40 дней поста – Четыредесятницы – и Страстной седмицы, установленной в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа и его страданиях. Общее продолжение Великого поста вместе со Страстной седмицей – 48 дней.

Это период, прежде всего, большого духовного очищения. Строгие ограничения в рационе направлены на «усмирение плоти». Отсюда – отказ на определенный период от любимых лакомств и напитков, воспитание в себе сдержанности и умеренности.

[ + – ] В Великий пост еда должна быть максимально простой Фото: Открытые источники

Самыми строгими в плане пищевых ограничений являются первая неделя поста и Страстная неделя. Полностью запрещается есть мясо, молоко, яйца, сметану, сыр, сливочное масло, творог, сдобную выпечку. Под частичными ограничениями – рыба и растительное масло.

Послабления в рационе позволены на Благовещение (8 апреля), Лазареву субботу (24 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля). На Благовещение и Вербное воскресенье можно включать в меню рыбу, а в Лазареву субботу – икру (но без рыбы), а также разрешается выпить немного вина.

От воздержания в еде освобождаются беременные и кормящие женщины, больные, а также те, кто занят тяжелым физическим трудом или в силу каких-то причин не может обеспечить себя постоянной пищей (военнослужащие, заключенные, путешественники).

Нет чревоугодию! Что можно и чего нельзя есть в пост

Что же можно употреблять во время Великого поста? Церковь разрешает есть крупы, бобовые, овощи, фрукты, грибы и в перечисленные выше дни рыбу. От мучных изделий не обязательно отказываться полностью, но в них должны быть только мука, соль и вода.

Еду рекомендуется варить, готовить на пару или на гриле, с минимальным количеством пряностей, соли и сахара.

Овощи в любом виде (запеченные, варенные или тушенные) и бобовые заменят пищу животного происхождения. Каши лучше готовить на воде и без добавления масла.

Соленья, сухофрукты и орехи, а также злаковые хлебцы помогут разнообразить меню.

[ + – ] Фрукты и орехи помогут разнообразить меню Фото: Открытые источники

В качестве напитков лучше использовать фруктовые или травяные настои, а вот употребление чая и кофе лучше ограничить. Строгого запрета на них нет, однако, поскольку пост предполагает "усмирение плоти", все же стоит отказаться от этих напитков.

Чего нельзя делать в Великий пост

Во время Великого поста нельзя ссориться и продуцировать негативные эмоции. Он также предполагает освобождение от разного рода зависимостей. Например, во время приема пищи время трапезы следует свести к минимум. Также рекомендуется ограничивать просмотр телевизора, мониторинг соцсетей.

[ + – ] Великий пост – время для молитв и смирения Фото: Открытые источники

Раньше в эти дни считалось грехом петь песни. Приветствовались только молитвы и чтение духовной литературы. Церковь советует людям быть внимательнее друг к другу, больше времени уделять самым близким и никого не оскорблять.

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