Великий піст: що категорично не можна їсти і робити в ці дні

Протягом 48 днів віряни не просто обмежують себе в їжі та розвагах, а й проходять через "духовне очищення".

З понеділка, 15 березня, в Україні розпочався Великий піст, який триватиме до 1 травня. Він є найтривалішим за часом і передбачає найсуворіші обмеження поріняно з іншими постами.

Великий піст складається із 40 днів посту — Чотиридесятниці — і Страсної седмиці, встановленої на пам'ять про останні дні земного життя Ісуса Христа та його страждання. Загальне продовження Великого посту разом зі Страсною седмицею — 48 днів.

Це період, перш за все, великого духовного очищення. Суворі обмеження в раціоні спрямовані на «упокорення плоті». Звідси — відмова на певний період від улюблених ласощів і напоїв, виховання в собі стриманості й поміркованості.

[ + – ] У Великий піст їжа повинна бути максимально простою Фото: Открытые источники

Найсуворішими в плані харчових обмежень є перший тиждень посту та Страсний тиждень. Повністю забороняється їсти м'ясо, молоко, яйця, сметану, сир, вершкове масло, сир (кисломолочний), здобну випічку. Під частковими обмеженнями — риба та олія.

Послаблення в раціоні дозволені на Благовіщення (8 квітня), Лазареву суботу (24 квітня) і Вербну неділю (25 квітня). На Благовіщення і Вербну неділю можна додавати в меню рибу, а в Лазареву суботу — ікру (але без риби), а також дозволяється випити трохи вина.

Від стриманості в їжі звільняються вагітні та жінки, які годують груддю, хворі, а також ті, хто зайнятий важкою фізичною працею або ті, хто через якісь причини не можуть забезпечити себе постійною їжею (військовослужбовці, ув'язнені, мандрівники).

Ні обжерливості! Що можна і чого не можна їсти в піст

Що ж можна вживати під час Великого посту? Церква дозволяє їсти крупи, бобові, овочі, фрукти, гриби і в перераховані вище дні рибу. Від борошняних виробів не обов'язково відмовлятися повністю, але в них повинні бути тільки борошно, сіль і вода.

Їжу рекомендується варити, готувати на пару або на грилі, з мінімальною кількістю прянощів, солі та цукру.

Овочі в будь-якому вигляді (запечені, варені або тушковані) і бобові замінять їжу тваринного походження. Каші краще готувати на воді й без додавання масла.

Соління, сухофрукти і горіхи, а також злакові хлібці допоможуть урізноманітнити меню.

[ + – ] Фрукти і горіхи допоможуть урізноманітнити меню Фото: Открытые источники

Як напої краще використовувати фруктові або трав'яні настої, а ось вживання чаю і кави краще обмежити. Суворої заборони на них немає, проте, оскільки пост передбачає "упокорення плоті", все ж варто відмовитися від цих напоїв.

Чого не можна робити у Великий пост

Під час Великого посту не можна сваритися і продукувати негативні емоції. Він також передбачає звільнення від різного роду залежностей. Наприклад, під час прийому їжі час трапези слід звести до мінімуму. Також рекомендується обмежувати перегляд телевізора, моніторинг соцмереж.

[ + – ] Великий піст — час для молитов і смиренності Фото: Открытые источники

Раніше в ці дні вважалося гріхом співати пісні. Дозволялися тільки молитви і читання духовної літератури. Церква радить людям бути уважнішими одне до одного, більше часу приділяти найближчим і нікого не ображати.

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