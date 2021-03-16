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Великий піст: що категорично не можна їсти і робити в ці дні

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пост, їжа, меню Великий піст
Фото: Відкриті джерела | Великий піст передбачає серйозні обмеження в їжі та поведінці

Протягом 48 днів віряни не просто обмежують себе в їжі та розвагах, а й проходять через "духовне очищення".

З понеділка, 15 березня, в Україні розпочався Великий піст, який триватиме до 1 травня. Він є найтривалішим за часом і передбачає найсуворіші обмеження поріняно з іншими постами.

Великий піст складається із 40 днів посту — Чотиридесятниці — і Страсної седмиці, встановленої на пам'ять про останні дні земного життя Ісуса Христа та його страждання. Загальне продовження Великого посту разом зі Страсною седмицею — 48 днів.

Це період, перш за все, великого духовного очищення. Суворі обмеження в раціоні спрямовані на «упокорення плоті». Звідси — відмова на певний період від улюблених ласощів і напоїв, виховання в собі стриманості й поміркованості.

Великий піст, меню, їжа
У Великий піст їжа повинна бути максимально простою
Фото: Открытые источники

Найсуворішими в плані харчових обмежень є перший тиждень посту та Страсний тиждень. Повністю забороняється їсти м'ясо, молоко, яйця, сметану, сир, вершкове масло, сир (кисломолочний), здобну випічку. Під частковими обмеженнями — риба та олія.

Послаблення в раціоні дозволені на Благовіщення (8 квітня), Лазареву суботу (24 квітня) і Вербну неділю (25 квітня). На Благовіщення і Вербну неділю можна додавати в меню рибу, а в Лазареву суботу — ікру (але без риби), а також дозволяється випити трохи вина.

Від стриманості в їжі звільняються вагітні та жінки, які годують груддю, хворі, а також ті, хто зайнятий важкою фізичною працею або ті, хто через якісь причини не можуть забезпечити себе постійною їжею (військовослужбовці, ув'язнені, мандрівники).

Ні обжерливості! Що можна і чого не можна їсти в піст

Що ж можна вживати під час Великого посту? Церква дозволяє їсти крупи, бобові, овочі, фрукти, гриби і в перераховані вище дні рибу. Від борошняних виробів не обов'язково відмовлятися повністю, але в них повинні бути тільки борошно, сіль і вода.

Їжу рекомендується варити, готувати на пару або на грилі, з мінімальною кількістю прянощів, солі та цукру.

Овочі в будь-якому вигляді (запечені, варені або тушковані) і бобові замінять їжу тваринного походження. Каші краще готувати на воді й без додавання масла.

Соління, сухофрукти і горіхи, а також злакові хлібці допоможуть урізноманітнити меню.

меню, їжа, великий пост
Фрукти і горіхи допоможуть урізноманітнити меню
Фото: Открытые источники

Як напої краще використовувати фруктові або трав'яні настої, а ось вживання чаю і кави краще обмежити. Суворої заборони на них немає, проте, оскільки пост передбачає "упокорення плоті", все ж варто відмовитися від цих напоїв.

Чого не можна робити у Великий пост

Під час Великого посту не можна сваритися і продукувати негативні емоції. Він також передбачає звільнення від різного роду залежностей. Наприклад, під час прийому їжі час трапези слід звести до мінімуму. Також рекомендується обмежувати перегляд телевізора, моніторинг соцмереж.

Великий піст, молитва. церква
Великий піст — час для молитов і смиренності
Фото: Открытые источники

Раніше в ці дні вважалося гріхом співати пісні. Дозволялися тільки молитви і читання духовної літератури. Церква радить людям бути уважнішими одне до одного, більше часу приділяти найближчим і нікого не ображати.

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