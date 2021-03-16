Витаминная реанимация: топ-9 продуктов, которые помогут восстановить организм после зимы

Эти продукты позволят поскорее избавить организм от остатков тяжелой "зимней" пищи и укрепить иммунитет

Приход весны зачастую сопровождается у многих упадком сил, виной чему – авитаминоз. Тут – и нехватка солнца и тепла, и прогулок на свежем воздухе, и сезонных овощей и фруктов, которыми так богато теплое время года. Однако купить любые овощи или фрукты сейчас не проблема, главное – знать, какие из них будут самыми эффективными.

Известный блогер Элизабет Райдер назвала продукты, которые помогут быстро восстановить пищеварительную и иммунную системы, вывести из организма шлаки и токсины, чтобы окунуться в весну с головой.

Руккола (и другая листовая зелень)

Эти зеленые листовые овощи, богатые витаминами, такими как A, K и фолиевая кислота, а также хлорофиллом, клетчаткой и даже водой. Они хорошо выводят токсины из организма.

Как готовить:

Сырую зелень порвать руками в миску, добавить другие овощи, семена или орехи и сбрызнуть оливковым маслом и выдержанным бальзамическим уксусом или соком цитрусовых.

[ + – ] Руккола является отличным антиоксидантом Фото: Dachamechty

Спаржа

Спаржа очень богата на витамин К. Он, как известно, необходим для свертывания крови, здоровья сердца и костей, профилактики рака и многих других функций. В ней также много меди, селена, витаминов группы В и других важных питательных веществ. Спаржа может существенно улучшить общее состояние здоровья.

Как готовить:

Обжарить спаржу с чесноком в сливочном или топленом масле, можно даже с добавлением овощного или куриного бульона. Главное не пережарить. Достаточно будет делать это несколько минут, пока спаржа станет мягкой, но при этом не утратит свой яркий цвет. Солить блюдо лучше морской солью.

[ + – ] Спаржа – кладезь витамина К Фото: intofinland.ru

Свекла

Свекла очень полезна для крови и кровообращения. Она может снизить кровяное давление, повысить выносливость и способствовать детоксикации, поскольку является уникальным источником фитонутриентов, называемых беталаинами.

Как готовить:

При правильном приготовлении свекла может быть очень вкусной. Ее можно добавлять в смузи, жарить в качестве гарнира, добавлять в салаты и многое другое.

[ + – ] Свеклу любят далеко не все, однако она очень полезна Фото: Открытые источники

Морковь

Морковь богата витамином А и другими антиоксидантами. Она хорошо подходит для поддержания здоровья волос, кожи и ногтей и поэтому считаются "антивозрастной" пищей.

Как готовить:

Морковь можно употреблять в сыром и вареном виде, делая из нее салаты или пюре.

[ + – ] Морковь считается "антивозрастным" продуктом Фото: Открытые источники

Мята

Это растение очень недооценено, хотя имеет множество целебных свойств. Мята содержит антиоксидант – розмариновую кислоту, который может облегчить симптомы сезонной аллергии. Содержащийся в ней ментол является естественным противоотечным.

Как готовить:

Листья мяты можно добавлять в воду или чай со льдом, чтобы освежить натуральный вкус. Она также отлично подходит в качестве добавки во фруктовые салаты.

[ + – ] Мята не только освежает вкус напитков, но и способна помочь при сезонной аллергии Фото: TEA.ru

Горох

Зеленый горох содержит широкий спектр витаминов и минералов, включая витамины C и K, несколько витаминов группы B, а также марганец, фосфор и белок. Это делает его отличным противовоспалительным продуктом.

Как готовить:

Горох можно есть как свежим, так и добавлять его в салаты, смузи, жаркое, блюда из лапши.

[ + – ] Горох считается отличным противовоспалительным продуктом Фото: Hi-News.ru

Клубника

Клубника – мощный антиоксидант. Она поможет сбалансировать уровень сахара в крови, а содержащиеся в ней полифенолы будут поддерживать иммунитет, обновление здоровых клеток и многие другие функции.

Как готовить:

Помимо употребления ягод в сыром виде, их можно добавлять в смузи, овсянку, делать компот.

[ + – ] Клубника зарекомендовала себя как сильный антиоксидант

Лук

Лук содержит большое количество полифенолов, и особенно флавоноидов, представляющих собой соединения, играющие важную роль в профилактике заболеваний и снижении окислительного стресса, который изнашивает наш организм. Кроме того, лук – это естественное антигистаминное средство с антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Как готовить:

Сырой лук можно добавлять в салаты, сделать карамелизированный луковый гарнир, брать в качестве основы для весенних соусов и супов.

[ + – ] Лук обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами Фото: Открытые источники

Редис

Редис отлично удаляет шлаки и токсины как из желудка, так и из печени. Он также является естественным мочегонным средством и помогает при заболеваниях мочевыводящих путей и почек, увлажняет кожу, снижает температуру и даже лечит укусы насекомых.

Как готовить:

Редис лучше всего добавлять в овощные салаты.

[ + – ] Редис избавит ваш желудок и печень от шлаков и токсинов Фото: Гастроном

Напомним про 10 способов пережить авитаминоз.