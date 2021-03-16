Вітамінна реанімація: топ-9 продуктів, які допоможуть відновити організм після зими

Ці продукти дозволять якнайшвидше позбавити організм від залишків важкої "зимової" їжі та зміцнити імунітет

Прихід весни часто супроводжується у багатьох занепадом сил, провиною чому — авітаміноз. Тут — і брак сонця і тепла, і прогулянок на свіжому повітрі, і сезонних овочів та фруктів, якими так багата тепла пора року. Однак купити будь-які овочі або фрукти зараз не проблема, головне — знати, які з них будуть найефективнішими.

Відома блогерка Елізабет Райдер назвала продукти, які допоможуть швидко відновити травну й імунну системи, вивести з організму шлаки і токсини, щоб зануритися у весну з головою.

Рукола (й інша листова зелень)

Ці зелені листові овочі, багаті вітамінами, такими як A, K і фолієва кислота, а також хлорофілом, клітковиною і навіть водою. Вони добре виводять токсини з організму.

Як готувати:

Сиру зелень порвати руками в миску, додати інші овочі, насіння або горіхи і полити оливковою олією і витриманим бальзамічним оцтом або соком цитрусових.

[ + – ] Рукола є відмінним антиоксидантом Фото: Dachamechty

Спаржа

Спаржа дуже багата на вітамін К. Він, як відомо, необхідний для згортання крові, здоровʼя серця та кісток, профілактики раку та багатьох інших функцій. У ній також багато міді, селену, вітамінів групи В та інших важливих поживних речовин. Спаржа може істотно поліпшити загальний стан здоровʼя.

Як готувати:

Обсмажити спаржу з часником у вершковому або топленому маслі, можна навіть з додаванням овочевого або курячого бульйону. Головне не пересмажити. Достатньо буде робити це декілька хвилин, поки спаржа стане мʼякою, але при цьому не втратить свій яскравий колір. Солити страву краще морською сіллю.

[ + – ] Спаржа — джерело вітаміну К Фото: intofinland.ru

Буряк

Буряк дуже корисний для крові та кровообігу. Він може знизити кровʼяний тиск, підвищити витривалість і сприяти детоксикації, оскільки є унікальним джерелом фітонутрієнтів, званих беталаінами.

Як готувати:

За умов правильного приготування буряк може бути дуже смачним. Його можна додавати в смузі, смажити як гарнір, додавати в салати і багато іншого.

[ + – ] Буряк люблять далеко не всі, проте він дуже корисний Фото: Открытые источники

Морква

Морква багата на вітамін А й інші антиоксиданти. Вона добре підходить для підтримки здоровʼя волосся, шкіри та нігтів і тому вважається "антивіковою" їжею.

Як готувати:

Моркву можна вживати в сирому і вареному вигляді, роблячи з неї салати або пюре.

[ + – ] Морква вважається "антивіковим" продуктом Фото: Открытые источники

Мʼята

Ця рослина дуже недооцінена, хоча має безліч цілющих властивостей. Мʼята містить антиоксидант — розмаринову кислоту, який може полегшити симптоми сезонної алергії. Метанол, що міститься в ній, є природним протинабряковим засобом.

Як готувати:

Листя мʼяти можна додавати у воду або чай з льодом, щоб освіжити натуральний смак. Вона також відмінно підходить як додаток у фруктові салати.

[ + – ] М'ята не тільки освіжає смак напоїв, а й здатна допомогти під час сезонної алергії Фото: TEA.ru

Горох

Зелений горох містить широкий спектр вітамінів і мінералів, враховуючи вітаміни C і K, кілька вітамінів групи B, а також марганець, фосфор і білок. Це робить його відмінним протизапальним продуктом.

Як готувати:

Горох можна їсти як свіжим, так і додавати його в салати, смузі, печеня, страви з локшини.

[ + – ] Горох вважається відмінним протизапальним продуктом Фото: Hi-News.ru

Полуниця

Полуниця — потужний антиоксидант. Вона допоможе збалансувати рівень цукру в крові, а поліфеноли, що містяться в ній, підтримуватимуть імунітет, оновлення здорових клітин і багато інших функцій.

Як готувати:

Крім вживання ягід у сирому вигляді, їх можна додавати в смузі, вівсянку, робити компот.

[ + – ] Полуниця зарекомендувала себе як сильний антиоксидант

Цибуля

Цибуля містить велику кількість поліфенолів, й особливо флавоноїдів, що являють собою зʼєднання, які відіграють важливу роль у профілактиці захворювань і зниженні окисного стресу, що зношує наш організм. Крім того, цибуля — це природний антигістамінний засіб з антибактеріальними і протигрибковими властивостями.

Як готувати:

Сиру цибулю можна додавати в салати, зробити карамелізований цибульний гарнір, брати як основу для весняних соусів і супів.

[ + – ] Цибуля має антибактеріальні та протигрибкові властивості Фото: Открытые источники

Редис

Редис відмінно видаляє шлаки і токсини як зі шлунка, так і з печінки. Він також є природним сечогінним засобом і допомагає під час захворювань сечовивідних шляхів і нирок, зволожує шкіру, знижує температуру та навіть лікує укуси комах.

Як готувати:

Редис найкраще додавати в овочеві салати.

[ + – ] Редис позбавить ваш шлунок і печінку від шлаків і токсинів Фото: Гастроном

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