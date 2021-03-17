Дональд Трамп пообещал вступить в президентскую гонку в 2024, если Меган Маркл будет его соперницей

45-й президент сообщил, что он "не фанат" герцогини и поддерживает королеву Елизавету

Дональд Трамп, который сейчас проводит время за игрой в гольф, и все еще остается заблокированным во всех соцсетях, сообщил, что хочет, чтобы Меган Маркл баллотировалась на пост президента США в 2024 году. Это помогло бы ему принять решение о собственном будущем. Об этом пишет Fox News.

74-летний политик в интервью на телеканале Fox News сообщил, что не является фанатом герцогини Сассекской, а потому, соперничество с ней в президентской гонке, держало бы его в тонусе.

"Я не фанат Меган и того, что она говорит о королевской семье. Я знаю королеву, я с ней встречался и думаю, что она потрясающая ", — заявил 45-й президент США.

Бывший старший советник Трампа Джейсон Миллер только на прошлой неделе рассказывал, что Трамп публично не комментировал скандал с королевской семьей, потому что не хотел, чтобы его "отменили", как телеведущего Good Morning Britain Пирса Моргана.

"Когда я говорил с президентом, он сказал: "Да, Меган никуда не годится. Я говорил об этом, а теперь все это видят. Но вы понимаете – скажете что-нибудь не то о Меган Маркл и вас отменят. Посмотрите, что случилось с Пирсом Морганом", — рассказал Миллер.

Напомним, слухи о том, что Меган Маркл будет баллотироваться на пост президента США, появились на прошлой неделе. Неназванный инсайдер сообщил, что герцогиня Сассекская якобы встречалась с представителями Демократической партии и обсуждала эту идею. Также появились слухи, что в этом ее якобы поддерживает Хиллари Клинтон.

А известный британский телеведущий Пирс Морган покинул программу Good Morning, Britain, после того, как 8 марта обвинил герцогов Сассекских в неуважении к монархии.