Дональд Трамп пообіцяв вступити в президентську гонку в 2024 році, якщо Меган Маркл буде його суперницею

45-й президент повідомив, що він "не фанат" герцогині та підтримує королеву Єлизавету.

Дональд Трамп, який зараз проводить час за грою в гольф, і все ще залишається заблокованим у всіх соцмережах, повідомив, що хоче, щоб Меган Маркл балотувалася на пост президента США в 2024 році. Це допомогло б йому ухвалити рішення про своє майбутнє. Про це пише Fox News.

74-річний політик в інтерв'ю на телеканалі Fox News повідомив, що не є фанатом герцогині Сассекської, а тому, суперництво з нею в президентських перегонах, тримало б його в тонусі.

"Я не фанат Меган і того, що вона говорить про королівську сім'ю. Я знаю королеву, я з нею зустрічався і думаю, що вона приголомшлива", — заявив 45-й президент США.

Колишній старший радник Трампа Джейсон Міллер тільки минулого тижня розповідав, що Трамп публічно не коментував скандал із королівською родиною, тому що не хотів, щоб його "відмінили", як телеведучого Good Morning Britain Пірса Моргана.

"Коли я говорив із президентом, він сказав: "Так, Меган нікуди не годиться. Я говорив про це, а тепер всі це бачать. Але ви розумієте — скажете що-небудь не те про Меган Маркл і вас відмінять. Подивіться, що сталося з Пірсом Морганом", — розповів Міллер.

Нагадаємо, чутки про те, що Меган Маркл балотуватиметься на пост президента США, з'явилися минулого тижня. Неназваний інсайдер повідомив, що герцогиня Сассекська нібито зустрічалася з представниками Демократичної партії та обговорювала цю ідею. Також з'явилися чутки, що в цьому її нібито підтримує Гілларі Клінтон.

А відомий британський телеведучий Пірс Морган покинув програму Good Morning, Britain, після того, як 8 березня звинуватив герцогів Сассекських у неповазі до монархії.