Британский ведущий Пирс Морган уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл

Медиарегулятор страны провел расследование в отношении программы "Good Morning, Britain"

В Великобритании медиарегулятор провел расследование в отношении программы "Good Morning, Britain" после того, как известный телеведущий Пирс Морган раскритиковал принца Гарри и Меган Маркл из-за их нашумевшего интервью Опре Уинфри.

Как сообщает The New York Times, в понедельник, 8 марта Морган обвинил Гарри и Меган в неуважении монархии. При этом он назвал их интервью "позорной и циничной пропагандой, направленной на то, чтобы нанести ущерб королеве".

В связи с этим медиарегулятор назначил расследование, сообщив о его причинах в своем микроблоге в Twitter.

"Мы начали расследование из-за этого выпуска программы, в которой прозвучали оскорбления. На сегодняшний день мы получили на программу и ее ведущего более 41 тысячи жалоб", – сказано в сообщении.

[ + – ] Сообщение о проверке программы "Good Morning, Britain"

После этого заявления Пирс Морган покинул программу "Good Morning, Britain", телевизионная сеть ITV согласилась с его решением.

Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью телеведущей Опре Уинфри после отказа от выполнения королевских обязанностей и отъезда из Великобритании. Интервью показали на телеканале CBS. В частности, герцогиня Сассекская Меган, супруга принца Гарри, рассказала о проявлениях расизма со стороны отдельных членов британской королевской семьи. Также супруга принца Гарри призналась, что после этого у нее появились мысли о самоубийстве.

Источники в Букингемском дворце сообщили, что королева Великобритании Елизавета II не собирается смотреть интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, которое в ближайшее время выйдет на телеэкраны в США и Соединенном королевстве.

Позже появилась информация, что Королева Елизавета II наконец прервала молчание и публично отреагировала на скандальное интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Букингемский дворец опубликовал официальное заявление, в котором от имени 94-летнего монарха говорится о том, что "вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган".