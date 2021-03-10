Британський ведучий Пірс Морган звільнився після критики принца Гаррі та Меган Маркл

Медіарегулятор країни провів розслідування щодо програми "Good Morning, Britain".

У Великобританії медіарегулятор провів розслідування щодо програми "Good Morning, Britain" після того, як відомий телеведучий Пірс Морган розкритикував принца Гаррі та Меган Маркл через їхнє гучне інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Як повідомляє The New York Times, у понеділок, 8 березня Морган звинуватив Гаррі та Меган у неповазі монархії. При цьому він назвав їхнє інтерв'ю "ганебною і цинічною пропагандою, спрямованою на те, щоб завдати шкоди королеві".

У зв'язку з цим медіарегулятор призначив розслідування, повідомивши про його причини в своєму мікроблозі в Twitter.

"Ми почали розслідування через цей випуск програми, в якому прозвучали образи. На сьогоднішній день ми отримали на програму та її ведучого понад 41 тисячі скарг", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Повідомлення про перевірку програми "Good Morning, Britain"

Після цієї заяви Пірс Морган покинув програму "Good Morning, Britain", телевізійна мережа ITV погодилася з його рішенням.

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі після відмови від виконання королівських обов'язків і від'їзду з Великобританії. Інтерв'ю показали на телеканалі CBS. Зокрема, герцогиня Сассекська Меган, дружина принца Гаррі, розповіла про прояви расизму з боку окремих членів британської королівської сім'ї. Також дружина принца Гаррі зізналася, що після цього у неї з'явилися думки про самогубство.

Джерела в Букінгемському палаці повідомили, що королева Великобританії Єлизавета II не збирається дивитися інтерв'ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американської телеведучої Опри Вінфрі, яке найближчим часом вийде на телеекрани в США та Сполученому королівстві.

Пізніше з'явилася інформація, що Королева Єлизавета II нарешті перервала мовчання і публічно відреагувала на скандальне інтерв'ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американської телеведучої Опри Вінфрі. Букінгемський палац опублікував офіційну заяву, в якій від імені 94-річного монарха йдеться про те, що "вся сім'я засмучена, дізнавшись повною мірою, наскільки складними були останні кілька років для Гаррі та Меган".