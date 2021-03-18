Вера Брежнева представила клип на песню "Ты не одинок" (видео)

Работа получилась очень минималистичной и призвана показать внутренний мир самой артистки.

39-летняя певица Вера Брежнева, бывшая участница "золотого состава" группы "ВИА Гра", представила клип на песню "Ты не один". Видео уже появилось в на YouTube-канале Meladze Music и собрало первые отзывы.

Клип, автором и режиссером которого стала Маша Жемчужина, получился очень минималистичным. В кадре артистка появляется в белых нарядах, а в качестве локации выбрано помещение со стенами в розово-сиренево-голубых тонах. Видеоряд словно погружает слушателей во внутренний мир самой Веры. В нем царят спокойствие, умиротворение, приглушенные тона и мягкие краски.

По словам создателей, в основу песни положена актуальная мысль о том, что никто из нас не одинок.

"Внутри каждого из нас есть целый мир. Там находится все самое важное и сокровенное: наши чувства, мысли, воспоминания, впечатления, то, что мы транслируем наружу и то, что хотели бы сохранить в тайне… "Ты не один" – история близкая и понятная всем. История о том, как важно расширять границы, открывая себя миру и мир вокруг себя", – говорится в подписи к видео.

За сутки клип посмотрели более 620 тысяч человек, оставив 1,5 тыс. лайков. В комментариях мнения пользователей на увиденное разделились. Среди восторженных отзывов было немало и тех, кто отнесся к новой работе певицы с некоторой долей критики.

Напомним, в 2019 году Брежнева заявила, что никогда в жизни не была украинской певицей. Свои слова поп-звезда аргументировала тем, что она никогда не принимала участие в украинской Песне года и в ее репертуаре нет песен на украинском языке. Однако, как известно, артистка родилась и выросла в Днепродзержинске (Днепропетровская область), а ее девичья фамилия – Галушка.