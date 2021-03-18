Віра Брежнєва представила кліп на пісню "Ти не самотній" (відео)

Робота вийшла дуже мінімалістичною і покликана показати внутрішній світ самої артистки.

39-річна співачка Віра Брежнєва, колишня учасниця "золотого складу" групи "ВІА Гра", представила кліп на пісню "Ти не самотній". Відео вже з'явилося в на YouTube-каналі Meladze Music і зібрало перші відгуки.

Кліп, автором і режисером якого стала Маша Жемчужина, вийшов дуже мінімалістичним. У кадрі артистка з'являється в білих нарядах, а в ролі локації вибрано приміщення зі стінами в рожево-бузково-блакитних тонах. Відеоряд немов занурює слухачів у внутрішній світ самої Віри. У ньому панують спокій, умиротворення, приглушені тони та м'які фарби.

За словами творців, в основу пісні покладена актуальна думка про те, що ніхто з нас не самотній.

"Усередині кожного з нас є цілий світ. Там усе найважливіше і сокровенне: наші почуття, думки, спогади, враження, те, що ми транслюємо назовні і те, що хотіли б зберегти в таємниці..." Ти не самотній" — історія близька і зрозуміла всім. Історія про те, як важливо розширювати межі, відкриваючи себе світові і світ навколо себе", — йдеться в підписі до відео.

За добу кліп подивилися понад 620 тисяч осіб, залишивши 1,5 тис. лайків. У коментарях думки користувачів на побачене розділилися. Серед захоплених відгуків було чимало і тих, хто поставився до нової роботи співачки з деякою часткою критики.

Нагадаємо, що у 2019 році Брежнєва заявила, що ніколи в житті не була українською співачкою. Свої слова поп-зірка аргументувала тим, що вона ніколи не брала участь в українській Пісні року і в її репертуарі немає пісень українською мовою. Однак, як відомо, артистка народилася і виросла в Дніпродзержинську (Дніпропетровська область), а її дівоче прізвище — Галушка.