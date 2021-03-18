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Красивая байкерша из Японии оказалась 50-летним мужчиной (фото, видео)

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байкер, Япония, обман
Фото: Скриншот видео | Мужчина решил, что у красивой девушки больше шансов на успех в соцсетях

Конспиратора случайно выдала неотредактированная фотография.

Миниатюрная японская байкерша, которая под ником azusagakuyuki рассказывала подписчикам в Twitter все о ремонте мотоциклов и путешествиях на байке, на самом деле оказалась 50-летним мужчиной, сообщает HiNet.

На страницу мотоэксперта в сети подписаны 18,6 тыс. подписчиков. В публикациях миловидная девушка позирует на фоне красивой природы Японии, в мастерской, публикует фото еды и своих покатушек.

байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман
байкерша, Япония, Twitter, обман

Однако внимательные пользователи обратили внимание на некоторые странности на фото. Например, им показалось, что голова и тело девушки не совсем пропорциональны, руки грубоваты, кожа на лице и шее отличается, ну и тому подобное. А на одном из фото они заметили в зеркале заднего вида мужчину лет 50-ти с телефоном, делающего снимок.

байкер, японец, обман
Байкер забыл "вытереть" свое изображение в зеркале мотоцикла
Фото: Скриншот

Правда всплыла наружу совершенно неожиданно после того, как журналисты программы Monday Late Show разыскали azusagakuyuki, известную еще как Соя. В назначенное место на байке подъехал человек с длинными волосами, как у автора страницы в соцсети, однако когда он снял шлем, все увидели под ним лицо мужчины в годах.

Байкер рассказал журналистам, что ему 50 лет и зовут его Цзунгу. Он давно увлекается мотоциклами и завел аккаунт в соцсети, чтобы делиться новостями, однако его фото, как и посты, не особо интересовали публику. И тогда он решил применить цифровые технологии, приделав себе лицо девушки, потому что "все хотят видеть красивых женщин, а не мужчин". После этого его аккаунт начал пользоваться популярностью, а снимки собирали тысячи лайков.

Позже он продемонстрировал, как "рисует" себе лицо на фотографиях.

После разоблачения мужчина не собирается удалять страницу и что-то менять в образе, поскольку не считает подобный шаг чем-то вопиющим. Кроме того, ему понравилось быть знаменитостью.

Напомним, один из пользователей Twitter не смог отличить настоящий аккаунт миллиардера Илона Маска от мошеннического, и перевел мошенникам 10 биткоинов, что по нынешнему курcу составляет 550 750 долларов.