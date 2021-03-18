Красивая байкерша из Японии оказалась 50-летним мужчиной (фото, видео)

Конспиратора случайно выдала неотредактированная фотография.

Миниатюрная японская байкерша, которая под ником azusagakuyuki рассказывала подписчикам в Twitter все о ремонте мотоциклов и путешествиях на байке, на самом деле оказалась 50-летним мужчиной, сообщает HiNet.

На страницу мотоэксперта в сети подписаны 18,6 тыс. подписчиков. В публикациях миловидная девушка позирует на фоне красивой природы Японии, в мастерской, публикует фото еды и своих покатушек.

Однако внимательные пользователи обратили внимание на некоторые странности на фото. Например, им показалось, что голова и тело девушки не совсем пропорциональны, руки грубоваты, кожа на лице и шее отличается, ну и тому подобное. А на одном из фото они заметили в зеркале заднего вида мужчину лет 50-ти с телефоном, делающего снимок.

[ + – ] Байкер забыл "вытереть" свое изображение в зеркале мотоцикла Фото: Скриншот

Правда всплыла наружу совершенно неожиданно после того, как журналисты программы Monday Late Show разыскали azusagakuyuki, известную еще как Соя. В назначенное место на байке подъехал человек с длинными волосами, как у автора страницы в соцсети, однако когда он снял шлем, все увидели под ним лицо мужчины в годах.

Байкер рассказал журналистам, что ему 50 лет и зовут его Цзунгу. Он давно увлекается мотоциклами и завел аккаунт в соцсети, чтобы делиться новостями, однако его фото, как и посты, не особо интересовали публику. И тогда он решил применить цифровые технологии, приделав себе лицо девушки, потому что "все хотят видеть красивых женщин, а не мужчин". После этого его аккаунт начал пользоваться популярностью, а снимки собирали тысячи лайков.

Позже он продемонстрировал, как "рисует" себе лицо на фотографиях.

После разоблачения мужчина не собирается удалять страницу и что-то менять в образе, поскольку не считает подобный шаг чем-то вопиющим. Кроме того, ему понравилось быть знаменитостью.

Напомним, один из пользователей Twitter не смог отличить настоящий аккаунт миллиардера Илона Маска от мошеннического, и перевел мошенникам 10 биткоинов, что по нынешнему курcу составляет 550 750 долларов.