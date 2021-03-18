Красива байкерша з Японії виявилася 50-річним чоловіком (фото, відео)

Конспіратора випадково видала невідредагована фотографія.

Мініатюрна японська байкерша, яка під ніком azusagakuyuki розповідала підписникам у Twitter усе про ремонт мотоциклів і подорожі на байку, насправді виявилася 50-річним чоловіком, повідомляє HiNet.

На сторінку мотоексперта в мережі підписані 18,6 тис. підписників. У публікаціях миловидна дівчина позує на фоні гарної природи Японії, у майстерні, публікує фото їжі та своїх поїздок.

Однак уважні користувачі звернули увагу на деякі дивні речі на фото. Наприклад, їм здалося, що голова і тіло дівчини не зовсім пропорційні, руки грубуваті, шкіра на обличчі і шиї відрізняється, і тому подібне. А на одному з фото вони помітили в дзеркалі заднього виду чоловіка років 50-ти з телефоном, який робить знімок.

[ + – ] Байкер забув "витерти" своє зображення в дзеркалі мотоцикла Фото: Скриншот

Правда спливла назовні абсолютно несподівано після того, як журналісти програми Monday Late Show розшукали azusagakuyuki, відому ще як Соя. У призначене місце на байку під'їхав чоловік з довгим волоссям, як в автора сторінки в соцмережі, однак коли він зняв шолом, усі побачили під ним обличчя чоловіка в роках.

Байкер розповів журналістам, що йому 50 років і звуть його Цзунгу. Він давно захоплюється мотоциклами і завів акаунт у соцмережі, щоб ділитися новинами, проте його фото, як і пости, не особливо цікавили публіку. І тоді він вирішив застосувати цифрові технології, приробивши собі обличчя дівчини, тому що "всі хочуть бачити красивих жінок, а не чоловіків". Після цього його акаунт почав бути популярним, а знімки збирали тисячі лайків.

Пізніше він продемонстрував, як "малює" собі обличчя на фотографіях.

Після викриття чоловік не збирається видаляти сторінку і щось змінювати в образі, оскільки не вважає подібний крок чимось кричущим. Крім того, йому сподобалося бути знаменитістю.

Нагадаємо, що один з користувачів Twitter не зміг відрізнити справжній акаунт мільярдера Ілона Маска від шахрайського, і перевів шахраям 10 біткоїнів, що за нинішнім курcом становить 550 750 доларів.