Мужчина потерял более $500 тысяч, поведясь на фейковый аккаунт Илона Маска

В Твиттере пострадавший увидел пост якобы Маска, где он "раздавал" биткоин. Мошенники предлагали двухкратный прирост средств за перевод на их счет криптовалюты.

Один из пользователей Twitter не смог отличить настоящий аккаунт миллиардера Илона Маска от мошеннического, и перевел мошенникам 10 биткоинов, что по нынешнему курcу составляет 550 750 долларов (15 224 602 гривен по курсу НБУ). Об этом сообщает BBC.

В посте мошенников было написано "Dojo 4 Doge?" (Doge — одна из криптовалют, которую покупал Маск). Мужчине стало интересно, что это значит. Он перешел по ссылке и увидел, что Илон Маск якобы раздавал биткоин. Для этого нужно было переслать сумму от 0,1 до 20 биткоинов. Взамен было обещано получить в два раза больше.

Пострадавший от рук мошенников решил играть "по максимуму" и перевел все свои биткоины на счет мошенников. Прежде чем отправить средства, он удостоверился, что страница якобы действительно принадлежала Маску. Потом он ждал, когда же средства перейдут на его кошелек, но этого не произошло.

Фото: BBC

"Я отбросился головой на подушку, сердце так и колотилось, я подумал: ну вот, я только что лишил свою семью статуса, попрощался с активами, которые отложил на раннюю пенсию. Я поднялся в спальню, разбудил жену и рассказал ей, что я только что совершил ужасную ошибку", — говорит Себастиян (он попросил журналистов не называть своего реального имени).

Спустя три недели после события, он написал BBC письмо, в котором рассказал, что он все еще расстроен, но у него есть хороший дом и работа. А в ту ночь, когда он перевел все свои биткоины, его преодолела жадность к деньгам.

По данным аналитиков Whale Alert, они зафиксировали транзакцию, но вернуть деньги вряд ли удастся. Местные власти никак не отреагировали на призыв компании вмешаться в ситуацию.

Напомним, в июле 2020 года произошел крупнейший взлом Twitter. Хакеры, получив доступ к аккаунтам ряда известных личностей предлагали обмен биткоина с двойной выгодой. В тот раз мошенникам удалось выманить более 118 тысяч долларов.

При этом 13 марта Биткоин установил новый рекорд. Его стоимость превысила 60 тысяч долларов.