Чоловік втратив більше $500 тисяч, повівши на фейковий аккаунт Ілона Маска

У Твіттері потерпілий побачив допис нібито Маска, де він "роздавав" біткоїни. Шахраї пропонували дворазовий приріст коштів за переказ на їхній рахунок криптовалюти.

Один із користувачів Twitter не зміг відрізнити справжній аккаунт мільярдера Ілона Маска від шахрайського, і переказав шахраям 10 біткоїнів, що за нинішнім курcом становить 550 750 доларів (15 224 602 гривень за курсом НБУ). Про це повідомляє BBC.

У дописі шахраїв було написано "Dojo 4 Doge?" (Doge — одна з криптовалют, яку купував Маск). Чоловікові стало цікаво, що це означає. Він перейшов за посиланням і побачив, що Ілон Маск нібито роздавав біткоїни. Для цього потрібно було переказати суму від 0,1 до 20 біткоїнів. Натомість було обіцяно отримати вдвічі більше.

Потерпілий від рук шахраїв вирішив грати "по максимуму" і переказав усі свої біткоїни на рахунок шахраїв. Перш ніж надіслати кошти, він переконався, що сторінка нібито дійсно належала Маску. Потім він чекав, коли ж кошти перейдуть на його гаманець, але цього не сталося.

"Я відкинувся головою на подушку, серце так і калатало, я подумав: ну ось, я тільки що позбавив свою сім'ю статусу, попрощався з активами, які відклав на ранню пенсію. Я піднявся в спальню, розбудив дружину й розповів їй, що я щойно зробив жахливу помилку", — говорить Себастіян (він попросив журналістів не називати свого реального імені).

Через три тижні після події, він написав BBC лист, в якому розповів, що він все ще засмучений, але в нього є хороший будинок і робота. А в ту ніч, коли він переказав усі свої біткоїни, його подолала жадібність до грошей.

За даними аналітиків Whale Alert, вони зафіксували транзакцію, але повернути гроші навряд чи вдасться. Місцева влада ніяк не відреагувала на заклик компанії втрутитися в ситуацію.

Нагадаємо, у липні 2020 року стався найбільший взлом Twitter. Хакери, отримавши доступ до акаунтів низки відомих особистостей пропонували обмін біткоїнів із подвійною вигодою. Того разу шахраям вдалося виманити більше 118 тисяч доларів.

При цьому 13 березня біткоїн встановив новий рекорд. Його вартість перевищила 60 тисяч доларів.