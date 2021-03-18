"Скачки длинноногих и белозубых": Регина Тодоренко раскритиковала шоу "Холостяк"

Телеведущая уверена, что публичные смотрины – это унижение девушек.

Украинская певица и экс-ведущая трэвел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в Москве, высказала свое мнение о шоу "Холостяк". Мыслями она поделилась в публикации на странице в Instagram.

По ее словам, шоу, на котором девушки борются за любовь богатого и знаменитого мужчины, вызывает у нее неоднозначные чувства.

"С одной стороны, приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница. Девушек осматривают как лошадей, проверяют "копыта", "зубы", "хвост" и "гриву". Разве это не обесценивает девушку как личность? С другой стороны, – красивые самодостаточные независимые девушки сами туда идут по собственной воле, а миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы, а с третьей стороны, – как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов "смотрин", кастингов, ещё и публичных, чтобы обрести любовь. Что же это на самом деле — поиск любви или жажда пиара?", – написала она. Свой пост артистка дополнила фотографией, на которой позирует абсолютно без макияжа.

В комментариях немало пользователей также оставили свое мнение по поводу проекта. Так, подписчики отметили, что "Холостяк" с успехом уже 10 лет идет на ТВ. В 2011 году он стартовал в Украине, а в 2013-м – России. Но в целом люди согласны с тем, что поиски любви на публике вряд ли бывают успешными.

Шоу "Холостяк" является аналогом американского проекта The Bachelor. По его правилам, в каждом выпуске мужчина встречается с одной или несколькими девушками в разных местах, и каждая из них должна заинтересовать его, чтобы избавиться от конкуренток. С каждым выпуском количество претенденток уменьшается, а до финала доходят две героини. После знакомства девушек со своими родителями холостяк выбирает одну из них и дарит ей кольцо.

В прошлом году Регина Тодоренко попала в крупный скандал после того, как высказала свое мнение о домашнем насилии. "Наверное, критический момент наступает, чтобы на камеру сказать: "Мой муж меня бьет". А почему? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?", – написала она в соцсети.

Ее публикация вызвала огромный общественный резонанс. Дошло до того, что знаменитость лишили премии "Женщина года" от журнала Glamour.

Напомним, Регина Тодоренко вышла замуж за российского певца Влада Топалова, причем свадьбу пара сыграла в Италии после того, как она родила ему сына. Позже молодая мать снялась с малышом в рекламе.