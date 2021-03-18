"Скачки довгоногих і білозубих": Регіна Тодоренко розкритикувала шоу "Холостяк"

Телеведуча впевнена, що публічні оглядини — це приниження дівчат.

Українська співачка й екс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, висловила свою думку про шоу "Холостяк". Думками вона поділилася в публікації на сторінці в Instagram.

За її словами, шоу, на якому дівчата борються за любов багатого і знаменитого чоловіка, викликає у неї неоднозначні почуття.

"З одного боку, розлючує ідея, яка змушує дівчат приносити дари, щоб сподобатися чоловікові трохи більше, ніж суперниця. Дівчат оглядають як коней, перевіряють "копита", "зуби", "хвіст" і "гриву". Хіба це не знецінює дівчину як особистість? З іншого боку, — красиві самодостатні незалежні дівчата самі туди йдуть з власної волі, а мільйони людей дивляться на ці скачки довгоногих і білозубих, створюючи рейтинг і формуючи нові соціальні принципи, а з третього боку, — як же хочеться щастя для кожної з учасниць проекту, щоб не потрібно було проходити кілька етапів "оглядин", кастингів, ще й публічних, щоб знайти кохання. Що ж це насправді — пошук любові або жага піару?", — написала вона. Свій допис артистка доповнила фотографією, на якій позує абсолютно без макіяжу.

У коментарях чимало користувачів також залишили свою думку з приводу проекту. Так, підписники зазначили, що "Холостяк" з успіхом вже 10 років йде на ТБ. У 2011 році він стартував в Україні, а в 2013-му — у Росії. Але в цілому люди згодні з тим, що пошуки любові на публіці навряд чи бувають успішними.

Шоу "Холостяк" є аналогом американського проекту The Bachelor. За його правилами, у кожному випуску чоловік зустрічається з однією або кількома дівчатами в різних місцях, і кожна з них повинна зацікавити його, щоб позбутися конкуренток. З кожним випуском кількість претенденток зменшується, а до фіналу доходять дві героїні. Після знайомства дівчат зі своїми батьками холостяк обирає одну з них і дарує їй каблучку.

Минулого року Регіна Тодоренко потрапила у великий скандал після того, як висловила свою думку про домашнє насильство. "Напевно, критичний момент настає, щоб на камеру сказати: "Мій чоловік мене б'є". А чому? Ти не замислювалася? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?", — написала вона в соцмережі.

Її публікація викликала величезний суспільний резонанс. Дійшло до того, що зірку позбавили премії "Жінка року" від журналу Glamour.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко вийшла заміж за російського співака Влада Топалова, причому весілля пара зіграла в Італії після того, як вона народила йому сина. Пізніше молода мати знялася з малюком у рекламі.