Лысый инженер из США в юбках и на каблуках объявил войну стереотипам в одежде (фото, видео)

Мужчина принципиально не носит платьев, которые, по его мнению, – чисто женский предмет одежды. А вот с юбками все совсем по-другому.

61-летний американский инженер-робототехник Марк Брайан, переехавший из США в Германию, является главным тренером местной футбольной команды, ездит на Porsche 911 1967 года и воспитывает в счастливом браке с женой троих детей. Однако известность мужчине принесла не спокойная жизнь примерного семьянина, а его необычное увлечение, пишет Daily Mail.

Марк прославился после того, как завел страницу в соцсети Instagram, где предстал солидным мужчиной, до пояса облаченным в традиционные рубашки или пиджаки, а ниже – в мини-юбки, юбки-карандаши и туфли на каблуках.

По мнению Брайана, в одежде нет пола, и он наряжается так, потому что может, и для того, чтобы отличаться от других.

Впервые женскую одежду Брайан примерил на себя еще в колледже. Его девушка решила поставить такое условие парню в обмен на танец. Эта затея так понравилась Марку, что в дальнейшем он начал носить юбки и туфли просто потому, что ему это "зашло".

"Я всегда восхищался женщинами, которые носят узкие юбки и каблуки. Не сексуальностью, а именно силой, которую они излучают. Я одеваюсь не для секса, а чтобы выглядеть, как любая деловая женщина", – пояснил он.

Брайан идентифицирует себя как гетеросексуальный мужчина и твердо уверен, что его выбор одежды не имеет ничего общего с ориентацией. По его словам, юбки и каблуки просто дают ему больше творческих возможностей, подчеркнув, что предпочитает юбки платьям.

"Платья не позволяют мне смешивать пол. Я предпочитаю мужской образ выше талии и негендерный образ – ниже. Все дело в одежде, не имеющей пола", – подчеркнул модник.

Ему нравится выбор расцветок, которые он, нося эти вещи, может привнести в свой образ:

"Мужские брюки обычно бывают только нескольких цветов: черный, серый, темно-синий и коричневый, и никаких брюк с принтами. С юбками вы можете добавить красный, зеленый, более яркий синий цвет, цветочные или животные принты. То же самое и с обувью".

Марк признался, что когда он надевает юбки и туфли, его ощущения ничем не отличаются от того, когда он носит брюки, а на каблуках и вовсе чувствует себя выше и увереннее. Кстати, самая любимая высота последних для Марка – 5 дюймов (12,7 см).

Поскольку Брайан в таком виде часто появляется в офисе, поначалу ему пришлось столкнуться с непониманием и осуждающими взглядами. Однако, уверен он, юбки и каблуки помогли ему преодолеть шепот за спиной.

"Брюки теперь превратились в негендерный предмет одежды. Так почему же юбки и каблуки не могут быть такими?", – резонно отметил он.

Самое интересное, что жена Марка, с которой он уже 11 лет в браке, часто предлагает ему сама, что надеть на работу. Дети также вполне нормально относятся к такому увлечению отца. Мужчина до сих пор помнит свой первый разговор с ними на эту тему:

"Я просто сказал им, что их отец любит носить юбки и каблуки, и попросил не беспокоиться о том, что я гей, или что это что-нибудь сексуальное".

Несмотря на то, что рост Брайана почти 183 см, он без труда находит свой размер одежды, а всю обувь покупает через интернет.

На улице чаще всего на Марка обращают внимание женщины в возрасте 30-40 лет, делая ему комплименты, а вот мужчины могут задавать вопросы, однако собственное мнение держат при себе.

Свои образы он с удовольствием демонстрирует в соцсети, где за его модными изысками наблюдают уже 407 тысяч подписчиков, а также стал часто появляться в рекламных кампаниях.

Напомним, в Японии популярная блогерша-байкер, которая общалась с подписчиками в соцсетях как миловидная девушка, на самом деле оказалась 50-летним мужчиной.