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Лысый инженер из США в юбках и на каблуках объявил войну стереотипам в одежде (фото, видео)

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Марк Брайан, юбки, каблуки
Фото: коллаж Фокус | Марк Брайан предпочитает узкие юбки и 5-дюймовые каблуки

Мужчина принципиально не носит платьев, которые, по его мнению, – чисто женский предмет одежды. А вот с юбками все совсем по-другому.

61-летний американский инженер-робототехник Марк Брайан, переехавший из США в Германию, является главным тренером местной футбольной команды, ездит на Porsche 911 1967 года и воспитывает в счастливом браке с женой троих детей. Однако известность мужчине принесла не спокойная жизнь примерного семьянина, а его необычное увлечение, пишет Daily Mail.

Марк прославился после того, как завел страницу в соцсети Instagram, где предстал солидным мужчиной, до пояса облаченным в традиционные рубашки или пиджаки, а ниже – в мини-юбки, юбки-карандаши и туфли на каблуках.

 По мнению Брайана, в одежде нет пола, и он наряжается так, потому что может, и для того, чтобы отличаться от других.

Впервые женскую одежду Брайан примерил на себя еще в колледже. Его девушка решила поставить такое условие парню в обмен на танец. Эта затея так понравилась Марку, что в дальнейшем он начал носить юбки и туфли просто потому, что ему это "зашло".

Марк Брайан, одежда
Марк Брайан, одежда
Марк Брайан, одежда
Марк Брайан, одежда
Марк Брайан, одежда
Марк Брайан, одежда
Марк Брайан, одежда
Марк Брайан, одежда
Марк Брайан, одежда
Марк Брайан, одежда
Марк Брайан, одежда
Марк Брайан, одежда
Марк Брайан, одежда
Марк Брайан, одежда

"Я всегда восхищался женщинами, которые носят узкие юбки и каблуки. Не сексуальностью, а именно силой, которую они излучают. Я одеваюсь не для секса, а чтобы выглядеть, как любая деловая женщина", – пояснил он.

Брайан идентифицирует себя как гетеросексуальный мужчина и твердо уверен, что его выбор одежды не имеет ничего общего с ориентацией. По его словам, юбки и каблуки просто дают ему больше творческих возможностей, подчеркнув, что предпочитает юбки платьям.

"Платья не позволяют мне смешивать пол. Я предпочитаю мужской образ выше талии и негендерный образ – ниже. Все дело в одежде, не имеющей пола", – подчеркнул модник.

Ему нравится выбор расцветок, которые он, нося эти вещи, может привнести в свой образ:

"Мужские брюки обычно бывают только нескольких цветов: черный, серый, темно-синий и коричневый, и никаких брюк с принтами. С юбками вы можете добавить красный, зеленый, более яркий синий цвет, цветочные или животные принты. То же самое и с обувью".

Марк признался, что когда он надевает юбки и туфли, его ощущения ничем не отличаются от того, когда он носит брюки, а на каблуках и вовсе чувствует себя выше и увереннее. Кстати, самая любимая высота последних для Марка – 5 дюймов (12,7 см).

Поскольку Брайан в таком виде часто появляется в офисе, поначалу ему пришлось столкнуться с непониманием и осуждающими взглядами. Однако, уверен он, юбки и каблуки помогли ему преодолеть шепот за спиной.

"Брюки теперь превратились в негендерный предмет одежды. Так почему же юбки и каблуки не могут быть такими?", – резонно отметил он.

Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда
Марк Брайан, мужчина, женская одежда

Самое интересное, что жена Марка, с которой он уже 11 лет в браке, часто предлагает ему сама, что надеть на работу. Дети также вполне нормально относятся к такому увлечению отца. Мужчина до сих пор помнит свой первый разговор с ними на эту тему:

"Я просто сказал им, что их отец любит носить юбки и каблуки, и попросил не беспокоиться о том, что я гей, или что это что-нибудь сексуальное".

Несмотря на то, что рост Брайана почти 183 см, он без труда находит свой размер одежды, а всю обувь покупает через интернет.

На улице чаще всего на Марка обращают внимание женщины в возрасте 30-40 лет, делая ему комплименты, а вот мужчины могут задавать вопросы, однако собственное мнение держат при себе.

Свои образы он с удовольствием демонстрирует в соцсети, где за его модными изысками наблюдают уже 407 тысяч подписчиков, а также стал часто появляться в рекламных кампаниях.

Напомним, в Японии популярная блогерша-байкер, которая общалась с подписчиками в соцсетях как миловидная девушка, на самом деле оказалась 50-летним мужчиной.