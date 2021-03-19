Лисий інженер зі США в спідницях і на підборах оголосив війну стереотипам в одязі (фото, відео)

Чоловік принципово не носить суконь, які, на його думку, — чисто жіночий предмет одягу. А ось зі спідницями все зовсім інакше.

61-річний американський інженер-робототехніки Марк Брайан, який переїхав зі США до Німеччини, є головним тренером місцевої футбольної команди, їздить на Porsche 911 1967 року і виховує в щасливому шлюбі з дружиною трьох дітей. Однак популярність чоловікові принесли не спокійне життя зразкового сім'янина, а його незвичайне захоплення, пише Daily Mail.

Марк прославився після того, як завів сторінку в соцмережі Instagram, де постав солідним чоловіком, до пояса одягненим у традиційні сорочки або піджаки, а нижче — у міні-спідниці, спідниці-олівці та туфлі на підборах.

На думку Брайана, одяг не має статі, і він вбирається так, тому що може, і для того, щоб відрізнятися від інших.

Вперше жіночий одяг Брайан приміряв на себе ще в коледжі. Його дівчина вирішила поставити таку умову хлопцеві в обмін на танець. Ця затія так сподобалася Марку, що в подальшому він почав носити спідниці й туфлі просто тому, що йому це "зайшло".

"Я завжди захоплювався жінками, які носять вузькі спідниці та підбори. Не сексуальністю, а власне силою, яку вони випромінюють. Я одягаюся не для сексу, а щоб виглядати, як будь-яка ділова жінка", — пояснив він.

Брайан ідентифікує себе як гетеросексуальний чоловік і твердо впевнений, що його вибір одягу не має нічого спільного з орієнтацією. За його словами, спідниці та підбори просто дають йому більше творчих можливостей, підкресливши, що вважає спідниці кращими, аніж сукні.

"Сукні не дозволяють мені змішувати стать. Я віддаю перевагу чоловічому образу вище талії і негендерному образу — нижче. Уся справа в одязі, що не має статі", — підкреслив модник.

Йому подобається вибір кольорів, які він, носячи ці речі, може привнести в свій образ:

"Чоловічі штани зазвичай бувають тільки кількох кольорів: чорний, сірий, темно-синій і коричневий, і жодних штанів із принтами. Зі спідницями ви можете додати червоний, зелений, більш яскравий синій колір, квіткові або тваринні принти. Те ж саме і з взуттям".

Марк зізнався, що коли він одягає спідниці та туфлі, його відчуття нічим не відрізняються від того, коли він носить штани, а на підборах і зовсім відчуває себе вищим і впевненішим. До речі, найулюбленіша висота останніх для Марка — 5 дюймів (12,7 см).

Оскільки Брайан у такому вигляді часто з'являється в офісі, спочатку йому довелося зіткнутися з нерозумінням і засуджувальними поглядами. Однак, упевнений він, спідниці та підбори допомогли йому подолати шепіт за спиною.

"Штани тепер перетворилися на негендерний предмет одягу. Так чому ж спідниці та підбори не можуть бути такими?", — резонно зазначив він.

Найцікавіше, що дружина Марка, з якою він вже 11 років в шлюбі, часто пропонує йому сама, що вдягти на роботу. Діти також цілком нормально ставляться до такого захоплення батька. Чоловік досі пам'ятає свою першу розмову з ними на цю тему:

"Я просто сказав їм, що їхній батько любить носити спідниці та підбори, і попросив не турбуватися про те, що я гей, або що це щось сексуальне".

Незважаючи на те, що зріст Брайана майже 183 см, він легко знаходить свій розмір одягу, а все взуття купує через інтернет.

На вулиці найчастіше на Марка звертають увагу жінки віком 30-40 років, роблячи йому компліменти, а ось чоловіки можуть ставити питання, проте власну думку тримають при собі.

Свої образи він із задоволенням демонструє в соцмережі, де за його модними шедеврами спостерігають вже 407 тисяч підписників, а також став часто з'являтися в рекламних кампаніях.

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