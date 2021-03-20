"Народ жаждет крови политиков": Олег Скрипка рассказал о менталитете украинцев

По словам музыканта, украинцы ненавидят представителей власти и получают удовольствие, когда новых и незапятнанных людей мокают в грязь.

Человек, который идет в политику в Украине, должен быть готов к тому, что граждане априори в штыки воспринимают представителей власти. Такую мысль высказал Олег Скрипка в интервью Фокусу.

Слова музыканта – не гипотетические размышления. В августе 2015 года мэр Киева Виталий Кличко назначил артиста своим советником по благоустройству Андреевского спуска. Когда он захотел сделать там свой фестиваль "Країна мрій", применив формат к одной улице и затем расширив его по Киеву, на него обрушилась волна критики, и все завершилось, так и не начавшись.

"Я не то что сделать, сказать ничего не успел. Меня сразу оплевали с ног до головы, сказали: "Скрипка пришел красть на Андреевском спуске"", – рассказывал он в одном из интервью.

Неудачный опыт дал ему возможность сделать один неутешительный вывод:

"Публике постоянно хочется свежей крови. Ей нужны новые жертвы. И хорошо, если взять какого-нибудь известного, но нового, незапятнанного в политике человека и – мокнуть его в грязь – это самое большое народное удовольствие. У нас у любого нашего президента катастрофически падал рейтинг. У Зеленского, кстати, еще не так быстро, как у предыдущего. Но что делать – людям нравится вытирать ноги об кого–то. Единственная разница, что меня назначили советником мэра, а эти сами в политику шли – осознанно. А когда человек в политику осознанно стремится, он должен понимать: народ у нас ненавидит политиков, пытаясь из них сразу сделать фриков", – подчеркнул певец.

В разговоре с журналистом издания Скрипка прокомментировал и неудачный поход в политику своего коллеги Святослава Вакарчука. Он не исключает, что когда-то фронтмен "Океана Эльзы" может сделать успешную политическую карьеру.

Напомним, в интервью Фокусу в 2015 году артист рассказывал о том, что главной проблемой украинцев является их жертвенность. События, которые охватили страну, начиная с 2014 года, по его словам, даны для того, чтобы граждане Украины с этой жертвенностью распрощались.