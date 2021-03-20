"Народ жадає крові політиків": Олег Скрипка висловився про менталітет українців

За словами музиканта, українці ненавидять представників влади і намагаються зробити з них фріків.

Людина, яка йде в політику в Україні, повинна бути готовою до того, що громадяни апріорі в штики сприймають представників влади. Такою думкою поділився з Фокусом відомий український музикант, фронтмен гурту ВВ Олег Скрипка.

Слова музиканта — не гіпотетичні роздуми. У серпні 2015 року мер Києва Віталій Кличко призначив артиста своїм радником з благоустрою Андріївського узвозу. Коли він захотів зробити там свій фестиваль "Країна мрій", застосувавши формат до однієї вулиці і потім розширивши його по Києву, на нього обрушилася хвиля критики, і все завершилося, так і не розпочавшись.

"Я не те що зробити, сказати нічого не встиг. Мене відразу обплювали з ніг до голови, сказали: "Скрипка прийшов красти на Андріївському узвозі", — розповідав він в одному з інтерв'ю.

Невдалий досвід дав йому можливість зробити один невтішний висновок:

"Публіці постійно хочеться свіжої крові. Їй потрібні нові жертви. І добре, якщо взяти якусь відому, але нову, чисту в політиці людину і — мокнути його в бруд — це найбільше народне задоволення. У нас у будь-якого нашого президента катастрофічно падав рейтинг. у Зеленського, до речі, ще не так швидко, як у попереднього. Але що робити — людям подобається витирати ноги об когось. Єдина різниця, що мене призначили радником мера, а ці самі в політику йшли — усвідомлено. А коли людина в політику усвідомлено прагне, вона повинна розуміти: народ у нас ненавидить політиків, намагаючись з них відразу зробити фріків", — підкреслив співак.

У розмові з журналістом видання Скрипка прокоментував і невдалий похід у політику свого колеги Святослава Вакарчука. Він не виключає, що колись фронтмен "Океану Ельзи" може зробити успішну політичну кар'єру.

Нагадаємо, в інтерв'ю Фокусу у 2015 році артист розповідав про те, що головною проблемою українців є їх жертовність. Події, які охопили країну, починаючи з 2014 року, за його словами, дані для того, щоб громадяни України з цієї жертовністю розпрощалися.