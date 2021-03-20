"Когда Вакарчуку будет 70 – возможно, станет президентом", – Олег Скрипка

Певец не исключает, что лидер "Океана Эльзы еще покажет себя в большой политике

Несмотря на то, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дважды пытался пойти в большую политику, но не выдержал и оба раза досрочно сложил мандат народного депутата, у него есть все шансы еще заявить о себе как о государственном деятеле. Такое мнение высказал в интервью Фокусу Олег Скрипка, фронтмен группы ВВ, отвечая на вопрос, почему деятели шоу-бизнеса и спорта идут во власть.

"А Жак Ширак баллотировался пять раз. И все-таки стал президентом Франции. И был, кстати, самым удачным президентом, хоть зашел в политику почти старичком. Когда Вакарчуку будет семьдесят лет – глядишь, станет президентом", – сказал артист в разговоре с журналистом.

Отметим, что в июле прошлого года Олег Скрипка уже высказывал свое мнение по поводу того, что Вакарчук сложил мандат повторно. В эфире "Апостроф TV" в программе "Все по беспределу" он не исключил, что артист еще вернется.

"Как говорят, Бог любит троицу… Может, у него в третий раз получится…", – резюмировал музыкант.

Напомним, 11 июня лидер "Голоса" Святослав Вакарчук объявил о сложении полномочий народного депутата. По его словам, он свою миссию выполнил – привел партию "Голос" в парламент. 18 июня народные депутаты провалили голосование за лишение мандата артиста. Чтобы снова не подавать заявление о сложении полномочий, 19 июня Вакарчук вышел из фракции "Голоса".

26 июня 2020 года на внеочередном съезде партии Святослава Вакарчука досрочно лишили депутатских полномочий.

Впервые он попал в парламент в 2007 году. Певец шел 15-м номером в списке пропрезидентского блока "Наша Украина — Народная самооборона". 23 ноября он стал депутатом, а уже 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий. 16 декабря парламент лишил его мандата.