"Коли Вакарчуку буде 70 — можливо, стане президентом", — Олег Скрипка

Співак не виключає, що лідер "Океану Ельзи ще покаже себе у великій політиці.

Незважаючи на те, що лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук двічі намагався піти у велику політику, але не витримав і обидва рази достроково склав мандат народного депутата, у нього є всі шанси ще заявити про себе як про державного діяча. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив його колега по цеху, фронтмен групи ВВ Олег Скрипка, відповідаючи на питання, чому діячі шоу-бізнесу і спорту йдуть у владу.

"А Жак Ширак балотувався п'ять разів. І все-таки став президентом Франції. І був, до речі, найвдалішим президентом, хоч зайшов у політику майже дідком. Коли Вакарчуку буде сімдесят років — дивись, стане президентом", — сказав артист в розмові з журналістом.

Зазначимо, що в липні минулого року Олег Скрипка вже висловлював свою думку щодо того, що Вакарчук склав мандат повторно. В ефірі "Апостроф TV" в програмі "Все по бєспрєдєлу" він не виключив, що артист ще повернеться.

"Як кажуть, Бог любить трійцю... Може, у нього утретє вийде...", — резюмував музикант.

Нагадаємо, 11 червня лідер "Голосу" Святослав Вакарчук оголосив про складання повноважень народного депутата. За його словами, він свою місію виконав — привів партію "Голос" в парламент. 18 червня народні депутати провалили голосування за позбавлення мандата артиста. Щоб знову не подавати заяву про складання повноважень, 19 червня Вакарчук вийшов з фракції "Голосу".

26 червня 2020 року на позачерговому з'їзді партії Святослава Вакарчука достроково позбавили депутатських повноважень.

Вперше він потрапив до парламенту у 2007 році. Співак йшов 15-м номером у списку пропрезидентського блоку "Наша Україна — Народна самооборона". 23 листопада він став депутатом, а вже 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень. 16 грудня парламент позбавив його мандата.