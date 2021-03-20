"Парни в майках и спортивках". Скрипка объяснил, чем ВВ покорили украинцев 35 лет назад

"Простые парни" в майках и вьетнамках выдавали со сцены качественный продукт с хорошим звуком.

Группе "Вопли Видоплясова" в этом году исполняется 35 лет, и она до сих пор остается любимой среди украинцев, а песни "Танці", "День народження", "Весна" давно стали культовыми. В чем секрет такого успеха, в интервью Фокусу рассказал его фронтмен Олег Скрипка.

Коллектив, созданный в 1986 году, впервые заявил о себе в 1987-м, когда дебютировал на фестивале Киевского рок-клуба, получив приз "Группа года". Несмотря на то, что к тому времени у них уже был первый альбом "Хай Живе ВВ" с приличным репертуаром, неформальным гимном команды стала композиция "Танці".

Публика встретила новых музыкантов благосклонно, тем более, что они заметно отличались от других артистов.

"Саша Пипа, я и Юра Здоренко – новаторы. Мы не хотели играть, как другие, повторять чьи-то стандарты. А клавиш [синтезатора] у нас просто не было. Поэтому клавишные партии я играл на баяне – так никто до нас не делал. И получился разрыв шаблона", – вспоминает Скрипка.

По его словам, "Вопли Видоплясова" покорили зрителей кажущейся простотой, за которой стояла серьезная работа:

"Мы на сцене выглядели как сельские парни: в майках и спортивках. Это была наша фишка: пацаны из микрорайона, которые идут в ларек за пивом… Мы выходили с баяном и гитарами "Урал", а звук давали западный!".

Спустя даже три десятилетия творческой карьеры, Скрипка уверен, что публику надо постоянно удивлять.

"Мы жили в СССР, и к нам пришла западная рок-музыка. Она нас поразила, все их "удивляшки" мы взяли. То есть наши люди ездили на картошку, но слушали американский рок-н-ролл. Тогда это были два мира, которые не склеивались, а мы их взяли и соединили на сцене — через свои образы", – подчеркнул он.

Не перестает музыкант это делать и сейчас, подтверждением чему его песня Two Colors, клип на которую зрители восприняли очень неоднозначно.